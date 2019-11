Ministar o suspenziji policajca: 'Radi se o odavanju podataka'

Ministar Davor Božinović komentirao je slučaj policajca koji je suspendiran jer je otkrio zataškavanje prometnog prekršaja koji je napravio zamjenik ravnatelja policije Josip Ćelić, prenosi RTL.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- To su postupci koji su u tijeku, u skladu s pravilima koja postoje ne samo u policiji, nego bih rekao u svakoj tvrtki, radi se o sumnji na odavanje podataka i naravno da je to policija inspicirala. Što se tiče službenika, on je također u skladu s postupkom udaljen, što ne znači da je dobio otkaz. Tu će sve pokazati disciplinski posutpak, možda i kazneni, no u ovom trenutku mi ne znamo, postoji istraživanje - rekao je Božinović.

- Zviždač je jedna od drugih kategorija, vi da biste bili zviždač prvo koristite sve zakonom propisane radnje, prvo prijavite svojim nadređenima, postoji prvo unutarnja kontrola pa vanjska kontrola... - objasnio je Božinović.

Ministar Božinović komentirao je i slučaj teškog ranjavanja migranta.

- Dobro, to je jedan incident. Provode se i određene radnje kojima rukovodi ili DORH ili policicija provodi izvide i vi po zakonu ne možete dati više informacija. Što se tiče istraživanja, došlo je do nenamjernog korištenja, odnosno slučajnog opaljivanja i ranjavanja migranta koji je prema zadnjim informacijama stabilno i više nije u životnoj opasnosti. Policajac se u tom trenutku našao sam sa skupinom od 20-ak migranata i s obzirom da nije imao vizualnog kontaka s kolegama htio je opaliti dva metka u zrak kako bi dozvao kolege, što je standardna procedura. Kad je to učinio, s obzirom da je krajnje nepristupačan teren, dodatno otežan vremenskim uvjetima, on se okliznuo i nije uspio zakočiti te je došlo do opaljenja - rekao je Božinović.

Tema: Hrvatska