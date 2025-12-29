Obavijesti

News

OBNOVA PETRINJE

Komes o pet godina od potresa: Obnova sporija, ali kvalitetnija

Piše Tin Žigić,
Premijer Plenković sa suradnicima prošetao kulturno-povijesnim centrom Petrinje | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Petrinja je danas obilježila petu godišnjicu potresa, uz poruku zahvalnosti volonterima. Gradonačelnica Magdalena Komes kaže da obnova ide sporije nego što bi građani željeli, ali da se radi po višim standardima.

Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes (HDZ) danas je, na petu godišnjicu potresa govorila o tome gdje je grad sada i što još nedostaje da bi se ljudi vratili u normalu, prenosi N1. Komes kaže da su se okupili kod Mosta volontera kako bi zahvalili svima koji su bili uz Petrinju nakon potresa.

UŽASNE SCENE Ovako su izgledali Petrinja i okolica nakon razornih potresa: Tisuće su ostale bez domova
Istaknula je i da dio sugrađana još nije u obnovljenim domovima. “Nažalost, dio naših sugrađana su u kontejnerima, uz svoje domove”, rekla je, pa ih ponovno pozvala da se prijave za nove stanove koji su izgrađeni na području Petrinje. 

Govoreći o proteklih pet godina, navela je da proces nije bio jednostavan, između ostalog zbog promjena u resorima i čekanja zakonskog okvira, ali tvrdi da se život u Petrinju ipak vraća. “Obećala sam da ćemo vratiti život u Petrinju i to se događa”, poručila je, uz ocjenu da je ministar Branko Bačić ubrzao tijek obnove i apel da podrška obnovi ostane. 

PET GODINA OD POTRESA VIDEO Pogledajte kako je treslo u Petrinji 29. prosinca 2020.
U osvrtu na usporedbe s drugim europskim potresima, Komes naglašava da se objekti ne obnavljaju samo na “staro”, nego po suvremenim standardima. “Zato, obnova jest sporija, ali je kvalitetnija”, zaključila je.

OSTALO

