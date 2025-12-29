Komes o pet godina od potresa: Obnova sporija, ali kvalitetnija

Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes (HDZ) danas je, na petu godišnjicu potresa govorila o tome gdje je grad sada i što još nedostaje da bi se ljudi vratili u normalu, prenosi N1. Komes kaže da su se okupili kod Mosta volontera kako bi zahvalili svima koji su bili uz Petrinju nakon potresa.

Istaknula je i da dio sugrađana još nije u obnovljenim domovima. “Nažalost, dio naših sugrađana su u kontejnerima, uz svoje domove”, rekla je, pa ih ponovno pozvala da se prijave za nove stanove koji su izgrađeni na području Petrinje.

Govoreći o proteklih pet godina, navela je da proces nije bio jednostavan, između ostalog zbog promjena u resorima i čekanja zakonskog okvira, ali tvrdi da se život u Petrinju ipak vraća. “Obećala sam da ćemo vratiti život u Petrinju i to se događa”, poručila je, uz ocjenu da je ministar Branko Bačić ubrzao tijek obnove i apel da podrška obnovi ostane.

U osvrtu na usporedbe s drugim europskim potresima, Komes naglašava da se objekti ne obnavljaju samo na “staro”, nego po suvremenim standardima. “Zato, obnova jest sporija, ali je kvalitetnija”, zaključila je.