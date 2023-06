Konačno: Vlada donijela Zakon o socijalnoj skrbi, evo koje su novosti i kod osobne asistencije

Sabor je 17. ožujka ove godine zadužio Vladu kako bi izmjenama zakona osigurala reformu sustava socijalne skrbi i u funkcionalnom i materijalnom smislu unaprijedila sustav, s posebnim naglaskom na roditelje njegovatelje i njegovatelje, podsjetio je ministar rada i socijalne politike Marin Piletić na sjednici Vlade s koje su vladajući u saborsku proceduru uputili zakone o socijalnoj skrbi, koji ide po hitnom postupki, te osobnoj asistenciji, koji ima poneke izmjene u odnosu na prvo čitanje.

Proširuje se krug korisnika za koje se može ostvariti pravo na status roditelja njegovatelja i njegovatelja u odnosu na osobu koja ima poremećaj autističnog spektra četvrtog stupnja, naveo je ministar.

- Proširuje se i broj korisnika prava na status roditelja njegovatelja i njegovatelja i na bračnog i izvanbračnog druga te životnog ili neformalnog životnog partnera roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom - kazao je.

Povećava se naknada, status se produžuje na 10 mjeseci nakon smrti djeteta

Nadalje, istaknuo je, poboljšava se status roditelja njegovatelja kroz povećanje naknade s 800 posto osnovice na 100 posto za osnovnu kategoriju roditelja njegovatelja s jednim djetetom s teškoćama ili osobe s invaliditetom, s 900 na 1200 posto osnovice za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom koje se ne može uključiti u programe u zajednici te s s 1200 posto osnovice na 1500 za dvoje ili više djece s teškoćama.

- Omogućujemo i ostvarivanje primitaka po osnovi drugog dohotka za one koji imaju status roditelja njegovatelja - dodao je.

A uz to i produžuju status roditelja njegovatelja na 10 mjeseci od smrti djeteta. Na to ih je, podsjetimo, prije nekoliko mjeseci prisilila oporba u Saboru, točnije predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, koja je tražila da im se status produži na šest mjeseci, a ne da odmah idući dan nakon gubitka voljenog djeteta, a o kojem su brinuli godinama i izbivali s tržišta rada, moraju trčati na burzu. HDZ i njegova ekipa je to odbila i to u prisustvu roditelja njegovatelja i njihove djece, koji su ih htjeli gledati u oči dok pritišću taj crveni gumb. Svjesni da su ispali bešćutni i kako je to odjeknulo u javnosti, od petka do ponedjeljka se HDZ predomislio, a Andrej Plenković je izašao pred javnost i uskliknuo kako su oni i bolji od oporbe te će produžiti status na još više - 10 mjeseci.

Briše se zabiljžba na imovinu korisnika minimalne naknade, povećava se broj sati roditeljima njegovateljima na uslugu osobnog asistenta

- Dodatno se propisuju ovlasti inspektora socijalne skrbi i redefinira institut zabilježbe u sustavu socijalne skrbi. Brišemo zabilježbu na imovinu. Obveza povrata sredstava ostvarenih temeljem prava na zajamčenu minimalnu naknadu, uslugu smještaja, organiziranog stanovanja, koja se potraživala od nasljednika, se briše u slučaju nasljednika korisnika zajamčene minimalne naknade. Uvodi se naknada za troškove prijevoza zbog školovanja koja se priznaje djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom i to polazniku srednje škole prema primjerenom programu, kao i učeniku srednje škole smještenog u udomiteljskoj obitelji koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta - naveo je Piletić.

Što se tiče izmjena Zakona o osobnoj asistenciji, ministar je istaknuo kako proširuju broj korisnika usluge asistencije sa sadašnjih 4070 na 15.098, kao i da povećavaju broj sati korištenja usluge. Uz to se uvećava i cijena sata osobnim asistentima.

- Sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, povećan je broj sati korisnicima čiji roditelji ili drugi član obitelji koriste status roditelja njegovatelja i to s predloženih 22 na 88 sati mjesečno - naglasio je.

A i na to ih je prisilila oporba upozoravajući kako je pravo na samo 22 sata usluge osobnog asistenta roditeljima njegovateljima premalo.

- Isto pravo prošireno je na korisnike koji su potpuno ovisni o pomoći i njezi druge osobe. Ovo pravo može koristiti korisnik koji živi u kućanstvu u kojem je bračni ili izvanbračni partner roditelja njegovatelja zbog radnih obveza odsutan iz mjesta prebivališta duže od šest mjeseci godišnje i to najviše 44 sata mjesečno - kazao je.

Izmjene oba zakona stupaju na snagu od 1. srpnja.

- Ovim zakonima još jednom pokazujemo ogromnu solidarnost u hrvatskom društvu, osobito prema najranjivijima. Mislim da su ova rješenja i u smislu prava i financijske težine itekako ozbiljna, dobra i pokazuju da nam je načelo solidarnosti i uključivosti jedno od najvažnijih - dodao je Plenković.