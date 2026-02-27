Obavijesti

News

POLJOPRIVREDNICI OGORČENI

Kontaminirana govedina iz Brazila stigla u Europu: U mesu su otkrili zabranjeni hormon

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Foto: DREAMSTIME

Ako se zabranjeni hormoni pojave u Europi unatoč sustavima kontrole, ne samo da je ugrožen trgovinski sporazum, već i samo povjerenje potrošača

Admiral

Kontaminirana govedina iz Brazila stigla je u trgovine diljem Europe. Nizozemska agencija za sigurnost hrane prva je otkrila da je govedina kontaminirana estradiolom, hormonom rasta koji je zabranjen u EU zbog potencijalnih zdravstvenih rizika. Radi se o čak četiri pošiljke govedine, težine oko 62 tone. Inače, hormon se koristi u stočnoj hrani, piše Kronen Zeitung.

Značajan dio robe već je bio distribuiran nekoliko država članica i tako uveden na tržište EU. Dvije daljnje serije, svaka s otprilike 25 tona smrznutog mesa, nizozemske su vlasti na vrijeme zaustavile i blokirale distribuciju. Upozorenja o pogođenim pošiljkama već su poslana nekoliko država članica EU prošle godine nakon što su tijekom inspekcija otkrivene nepravilnosti. Do siječnja, tragovi kontaminirane robe pronađeni su u otprilike deset zemalja, uključujući Njemačku, Italiju i Češku. Nekoliko zemalja, poput Poljske, naknadno je naredilo dodatne inspekcije kako bi se pronašle preostale zalihe.

Slučaj je izazvao veliko ogorčenje u poljoprivrednom sektoru. Paul Nemecek, direktor Udruge poljoprivrednika Donje Austrije, kritizirao je činjenicu da se europski poljoprivrednici moraju pridržavati najstrožih propisa, dok proizvodi uvezeni u EU iz Brazila očito ne podliježu istim kontrolama. To potkopava i jednake uvjete i povjerenje potrošača.

Slučaj je izazvao i političke probleme. Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i južnoameričkih država Mercosura Brazila, Argentine, Urugvaja i Paragvaja bit će uskoro proveden, unatoč predstojećoj reviziji od strane Suda Europske unije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je to u petak u Bruxellesu. U četvrtak su Urugvaj i Argentina ratificirali sporazum i tako otvorili put za sljedeći korak.

Inspekcije EU navodno su otkrile nepravilnosti još u siječnju, no politički pritisak i dalje je gurao napredak sporazuma. Slučaj bi stoga mogao postati simbol većeg pitanja - imaju li trgovinski interesi prednost nad sigurnošću hrane? Ako se zabranjeni hormoni pojave u Europi unatoč sustavima kontrole, ne samo da je ugrožen trgovinski sporazum, već i samo povjerenje potrošača.

