Ovaj grad ima dva komunalna redara. Oba su pala zbog mita: Uskok objavio detalje akcije

Zagrebački policajci u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 47 i 43 godine zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv službene dužnosti- primanje mita.





Sumnja se da su kao službenici upravnog tijela jedinice lokalne samouprave ovlašteni za provođenje nadzora nad komunalnim redom, u zamjenu da u okviru svojih ovlasti ne obave službenu radnju, 26-godišnjeg muškaraca zatražili i primili mito.



Naime, nakon što su 22. listopada 2025. uočili muškarca (26) u povlačenju drvnih trupaca po kolniku na području Svetog Ivana Zeline, po zajedničkom su ga dogovoru, u zamjenu za neprocesuiranje utvrđenih nezakonitosti, zatražili novac.

Kako doznajemo, uhićeni D.D. i D.B. su jedini komunalni redari u Svetom Ivanu Zelini.





Sljedećeg dana, prema zajedničkom dogovoru s osumnjičenim (43), osumnjičeni (47) sastao se s muškarcem (26) u ugostiteljskom objektu na području Svetog Ivana Zeline gdje mu je 26-godišnjak predao traženi novčani iznos, nakon čega je 47-godišnjak uhićen, s obzirom da se 26-godišnjak u međuvremenu obratio policiji za pomoć.



Istog dana policijski službenici uhitili su i osumnjičenog 43-godišnjaka te je nad obojicom muškaraca provedeno kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podneseno je posebno izvješće.

- USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1978.,1982.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela primanja mita. Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., 22. i 23. listopada 2025. u Svetom Ivanu Zelini, kao komunalni redari u tom gradu, nakon što su jednu osobu zatekli u povlačenju drvnih trupaca po kolniku i predočili joj da je time počinila kažnjivo djelo za koje se može izreći novčana kazna od 5.000,00 do 6.000,00 eura, sukladno zajedničkom dogovoru, pozvali tu osobu na sastanak u jedan ugostiteljski objekt. Tom prilikom joj je I. okr. ponudio da će joj za 1.500,00 eura osigurati brisanje svih prijava inspekciji te da ne bude prekršajno sankcionirana, na što je ona pristala. Stoga ju je 23. listopada 2025. II. okr., kontaktirao putem telefona i zatražio da izvrši dogovoreno ako želi da se njen „slučaj“ riješi - stoji u priopćenju USKOK-a.

- Potom se I. okr. s navedenom osobom sastao u drugom ugostiteljskom objektu, kojom prilikom mu je ona predala 1.500,00 eura, koje je I. okr. uzeo i zadržao za sebe i II. okrivljenika. Nakon ispitivanja okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove. U odnosu na oba okrivljenika određena je mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti - dodaju.