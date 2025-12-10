Konzervativac Parmelin bit će švicarski predsjednik 2026.

Švicarski ministar gospodarstva Guy Parmelin preuzet će iduće godine dužnost predsjednika države nakon glasanja oba doma parlamenta u kojem je dobio 203 glasa od 228.

Parmelin će dužnost predsjednika države obnašati uz ministarsku, kao što je u Švicarskoj uobičajeno.

Šestero ministara savezne vlade rotira se svake godine na toj dužnosti.

Parmelinu će to biti drugi predsjednički mandat.

Parmelin, vinogradar iz frankofonog dijela zemlje, član je konzervativne Švicarske narodne stranke (SVP), najveće u zemlji.

Zemljom desetljećima vlada četverostranačka koalicija.

Odnosi sa SAD-om i EU-om

Nedugo nakon što preuzme dužnost, Parmelin će sudjelovati na Svjetskom gospodarskom forumu (WEF) u Davosu, gdje bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Trumpova administracija nametnula je prvo Švicarskoj carine od 39 posto, ali ih je u studenom smanjila na 15 posto, kao i za EU.

Parmelina očekuju nezgodni odnosi s EU-om. Morat će nadgledati teškom mukom dogovoren kompromis o tješnjim vezama s 27 država članica EU-a koji je Švicarska narodna stranka odbila. SVP želi blokirati politički dogovor s EU-om putem referenduma, koji se ne očekuje prije 2027.