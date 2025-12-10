Obavijesti

News

Komentari 0
PARLAMENT IZGLASAO

Konzervativac Parmelin bit će švicarski predsjednik 2026.

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Konzervativac Parmelin bit će švicarski predsjednik 2026.
Foto: Johannes Neudecker/DPA

Švicarski ministar gospodarstva Guy Parmelin preuzima dužnost predsjednika države po drugi put, suočavajući se s izazovima odnosa s EU-om i SAD-om.

Švicarski ministar gospodarstva Guy Parmelin preuzet će iduće godine dužnost predsjednika države nakon glasanja oba doma parlamenta u kojem je dobio 203 glasa od 228.

Parmelin će dužnost predsjednika države obnašati uz ministarsku, kao što je u Švicarskoj uobičajeno.

Šestero ministara savezne vlade rotira se svake godine na toj dužnosti.

UNATOČ PRITISCIMA Mađarska odbija EU migracijski mehanizam: Ostaju pri svome, ne primaju niti jednog migranta
Mađarska odbija EU migracijski mehanizam: Ostaju pri svome, ne primaju niti jednog migranta

Parmelinu će to biti drugi predsjednički mandat.

Parmelin, vinogradar iz frankofonog dijela zemlje, član je konzervativne Švicarske narodne stranke (SVP), najveće u zemlji. 

Zemljom desetljećima vlada četverostranačka koalicija.

IZAZOVNA VREMENA Plenković i Merz o sigurnosti: Važno je jedinstvo i prisnija suradnja unutar EU i NATO-a
Plenković i Merz o sigurnosti: Važno je jedinstvo i prisnija suradnja unutar EU i NATO-a

Odnosi sa SAD-om i EU-om

Nedugo nakon što preuzme dužnost, Parmelin će sudjelovati na Svjetskom gospodarskom forumu (WEF) u Davosu, gdje bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Trumpova administracija nametnula je prvo Švicarskoj carine od 39 posto, ali ih je u studenom smanjila na 15 posto, kao i za EU.

Parmelina očekuju nezgodni odnosi s EU-om. Morat će nadgledati teškom mukom dogovoren kompromis o tješnjim vezama s 27 država članica EU-a koji je Švicarska narodna stranka odbila. SVP želi blokirati politički dogovor s EU-om putem referenduma, koji se ne očekuje prije 2027.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće
FOTO

Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće

Prvi otvoreni sukob u Domovinskom ratu bio je 1. ožujka 1991. u Pakracu, nastavno na 21. veljače kad je Sabor donio Rezoluciju o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka RH. Donosimo vam rijetko viđene fotografije iz 1991. koje su snimili fotoreporteri Associated Pressa
Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu
SRAMOTNO

Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu

Ne može, kazao je Penava, shvatiti da nekome smetaju ljudi koji mole, niti takvo razmišljanje podržava te je inicijatore peticije pozvao da izmjeste gay pride
FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'
DEKAPITIRANI MARŠAL

FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'

Pod njegovom vlašću u Jugoslaviji je, prema službenim podacima, brutalno ubijeno stotine tisuća ljudi, više od pola milijuna zatvoreno je u koncentracijskim i radnim logorima te zatvorima, a više od milijun ljudi protjerano je iz domovine ili prisiljeno napustiti je zbog političkog terora ili siromaštva, napisao je Miro Pečnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025