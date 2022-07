KOORDINACIJA: Pelješki most - tako svjetski, a tako naš...

Tvrtka koja je gradila most, China Road and Bridge Corporation, izgradila je 150 dvostruko većih, viših i širih mostova diljem svijeta u odnosu na Pelješki most, no ovo je njihov prvi projekt iz EU fondova.

U 15. epizodi Koordinacije sudjelovao je Ivica Granić, dipl. ing. građ., jedan od voditelja radova na izgradnji Pelješkog mosta. Govorio je o izazovima izgradnje mosta, o radnoj disciplini kineskih radnika, o komunikacijskoj i jezičnoj barijeri koju su dvije potpuno različite kulture uspješno savladale, ali i nagradi Kolos.

„Kroz tu priču htjeli smo afirmirati hrvatski inženjerski kadar, ne samo nas izvođače na Pelješkom mostu koji su dobili više pozornosti u medijima, nego i kolege koji s nama sudjeluju na pristupnim cestama. Pelješki most već je bio nagrada za sebe, a Kolos je jedno veliko zadovoljstvo na koncu ovog projekta”, ističe Granić.



Kineski radnici imali su probleme u svakodnevnoj komunikaciji s hrvatskim radnicima i inženjerima, ali i kompliciranom procesu nabave opreme koja je bila potrebna za rad.

„U Kini određeni građevinski materijal možete nabaviti kroz nekoliko dana, u Hrvatskoj to traje mjesec i više dana”, govori kineski inženjer Zhang Bruce Yong.

Zbog manjka industrijskih objekata i radne snage u Hrvatskoj, oko 400 segmenata čelične rasponske konstrukcije proizvedeno je i dopremljeno iz Kine. Radove na Dalekom istoku nadzirao je Hrvat - Šime Vokić iz tvrtke Investinženjering.

„Na gradilištu je u jednom trenutku bilo 650 ljudi različitog profila, zavarivača, brusača, inženjera, nadzora i ostalih sudionika u proizvodnji uz još toliko ljudi u proizvodnji u obje tvornice. Sveukupno je bilo više od 1200 radnika na ovom projektu”, govori Vokić. Do izgradnje Pelješkog mosta neke tehnologije i tehnička rješenja nisu korištena na području Hrvatske, poput dubokog temeljenja na ukupno 148 pilota, promjera 1,8 i 2 metra, od kojih su najdulji čak 130 metara ispod razine mora. Upravo je tijekom temeljenja došlo do nezgode zbog čega su nakratko zaustavljeni radovi na izgradnji Pelješkog mosta. Trebalo je izroniti na površinu pilot dug 124 m i težak 250 tona koji se zaglavio u vapnenačkoj stijeni. Značajnu ulogu u podvodnim radovima imao je svjetski i olimpijski prvak, rukometaš Nikša Kaleb.



