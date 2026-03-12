Korona Kid i njegov otac uskoro na sudu, potvrđena optužnica za krivotvorenje Covid testova

Na Općinskom sudu u Varaždinu nedavno je potvrđena optužnica protiv Filipa Mihalića, poznatijega kao Korona Kid, i njegova oca Anđelka, bivšeg HDZ-ova zastupnika, zbog krivotvorenja Covid testova, doznaju 24sata. istom optužnicom Filipa se tereti i zbog pranja novca.

- Optužnica koju navodite u upitu, a koju je pred Općinskim sudom u Varaždinu podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu, potvrđena je rješenjem optužnog vijeća Općinskog suda u Varaždinu od 2. ožujka 2026. Rješenje o potvrđivanju optužnice otpremljeno je strankama te će po povratu svih dostavnica spis dobiti novi broj i biti dodijeljen raspravnom sucu, koji će nakon toga moći zakazati raspravu - odgovorili su na naš upit s Općinskog suda u Varaždinu.

Podsjetimo, upravo su novinari 24sata otkrili ovu veliku aferu, i to nakon više desetaka razgovora sa suradnicima Filipa Mihalića, članovima njegove obitelji, prijateljima i policijskim istražiteljima. Mihaliće sumnjiče da su od kolovoza 2022. do svibnja 2023. organizirali prodaju brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti Covid-19 koje su krivotvorili u tvornici u Turskoj.

Sumnja se da su proizveli čak 1,326.000 krivotvorenih testova te ih prodavali u Hrvatskoj i u EU. Filipa sumnjiče i da je 507.000 eura koje je tako zaradio pokušao "oprati" isplativši 445.932,35 eura sebi kao osnivaču na ime ostvarene dobiti društva.

- U optužnici je predloženo da se od okrivljenog 26-godišnjaka oduzme protupravna imovinska korist ostvarena kaznenim djelom pranja novca u iznosu od 445.932,35 eura - objavilo je ŽDO Varaždin nakon podizanja optužnice.

Mihalićima je, nakon uhićenja krajem siječnja prošle godine, inicijalno istražni zatvor bio određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke, a Filipu i zbog opasnosti od bijega jer se u vrijeme izvida nalazio izvan Hrvatske. On je, kako smo neslužbeno doznali, tvrdio da je otišao u inozemstvo zbog medijskog pritiska i kako nije znao da policija provodi kriminalističko istraživanje.

U varaždinskom zatvoru proveli su oko mjesec dana, a nakon što su ispitali sve predložene svjedoke, pustili su ih na slobodu.