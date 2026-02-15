Obavijesti

News

Komentari 12
PROZVALA PLENKOVIĆA

Kosor: 'Dok se on šepuri po Minkenima, vladajući jaran slavi u domovini drugog AP-a'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Kosor: 'Dok se on šepuri po Minkenima, vladajući jaran slavi u domovini drugog AP-a'
Zagreb: Promocija knjige Žene koje mašu rukama Jadranke Kosor | Foto: Emica Eledji/PIXSELL

Dok se on šepuri po Minkenima, vladajući jaran koji je optužen zbog pucanja iz kalašnjikova, slavi u domovini drugog AP-a, napisala je bivša premijerka Jadranka Kosor...

Admiral

Bivša premijerka Jadranka Kosor reagirala je na snimku na kojoj saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, koji je član vladajuće koalicije, pjeva stihove koji veličaju Antu Pavelića i zloglasni ustaški režim.

Podsjećamo, Dabro je u Komletincima pjevao o Paveliću kao "vođi svih Hrvata"...

U početku je Dabro pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", koju su 90-ih izvodili i Zlatni dukati, a onda je na kraju dodao ustaške stihove i uputio poruku Miloradu, očito Pupovcu..

SKANDAL: DABRO VELIČAO PAVELIĆA Orešković: Hrebak je tek danas otkrio da ustaše postoje i da su s njim dio većine? Ma nemojte...
Orešković: Hrebak je tek danas otkrio da ustaše postoje i da su s njim dio većine? Ma nemojte...

Premijer Andrej Plenković je, kako doznajemo, za cijelu situaciju doznao u Münchenu. Još uvijek se nije oglasio o svemu.

- Dok se on šepuri po Minkenima, vladajući jaran koji je optužen zbog pucanja iz kalašnjikova, slavi u domovini drugog AP-a. Dvostruke konotacije, u RH. Sramotno. P.s. Vladajući HSLS se kao nešto zgraža ali je to prazna puška - napisala je Kosor i tako se osvrnula na poruku Darija Hrebaka, koji je zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije.  Više o tome ovdje

SKANDAL ZBOG VELIČANJA PAVELIĆA Hrebak zbog Dabre prijeti izlaskom iz Vlade, Plenkiju visi većina?! 'E sad bi bilo dosta!'
Hrebak zbog Dabre prijeti izlaskom iz Vlade, Plenkiju visi većina?! 'E sad bi bilo dosta!'

Ovdje pratite situaciju iz minute u minutu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..
Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...
SVI BEZOSOVI JADI

Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...

NOVI EXPRESS Donosimo žalosnu priču o Washington Postu, valjda najvažnijoj svjetskoj novini ikada, i njezinom vlasniku, mega milijarderu Jeffu Bezosu i onome što joj je baš nekidan učinio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026