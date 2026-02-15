Kosor: 'Dok se on šepuri po Minkenima, vladajući jaran slavi u domovini drugog AP-a'

Bivša premijerka Jadranka Kosor reagirala je na snimku na kojoj saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, koji je član vladajuće koalicije, pjeva stihove koji veličaju Antu Pavelića i zloglasni ustaški režim.

Podsjećamo, Dabro je u Komletincima pjevao o Paveliću kao "vođi svih Hrvata"...

U početku je Dabro pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", koju su 90-ih izvodili i Zlatni dukati, a onda je na kraju dodao ustaške stihove i uputio poruku Miloradu, očito Pupovcu..

Premijer Andrej Plenković je, kako doznajemo, za cijelu situaciju doznao u Münchenu. Još uvijek se nije oglasio o svemu.

- Dok se on šepuri po Minkenima, vladajući jaran koji je optužen zbog pucanja iz kalašnjikova, slavi u domovini drugog AP-a. Dvostruke konotacije, u RH. Sramotno. P.s. Vladajući HSLS se kao nešto zgraža ali je to prazna puška - napisala je Kosor i tako se osvrnula na poruku Darija Hrebaka, koji je zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije. Više o tome ovdje

