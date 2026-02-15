Orešković: Hrebak je tek danas otkrio da ustaše postoje i da su s njim dio većine? Ma nemojte...

Trebala je to biti mirna nedjelja, bez previše događanja, bez političkih previranja, bez drama... A sve se pretvorilo u kaos zbog kojeg Andreju Plenkoviću potencijalno visi većina!

Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj Josip Dabro, nekadašnji Plenkovićev ministar, danas kao saborski zastupnik DP-a dio vladajuće koalicije, pjeva hvalospjeve Anti Paveliću.

"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", pjevao je Dabro u Komletincima. Potom je zastao, kazao "Samo za Milorada", a onda još jednom pjevao hvalospjeve režimu koji je počinio užasne zločine, koji se odrekao hrvatskog teritorija...

U početku je Dabro pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", koju su 90-ih izvodili i Zlatni dukati, koja nije sporna, a onda je na kraju dodao dio o Anti Paveliću i uputio poruku Miloradu, očito Pupovcu...

- Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta! - poručio je Hrebak.

Ovo je očito i poruka samom Andreju Plenkoviću, koji zasad nije reagirao na sramotnu snimku Josipa Dabre.

A Dabro se u popodnevnim satima nedjelje opet oglasio na društvenim mrežama. On, naravno, ne vidi ništa sporno u tome da veliča režim koji je počinio užasne zločine, koji se odrekao velikih dijelova hrvatskog teritorija... Što drugo očekivati od tipa koji djeci daje pušku u ruke.

- Vidim suza suzu stiže u medijima jer smo na svoj račun u hrvatskim Komletincima pjevali našu staru pjesmu o "grobnici od zlata". Da bi nas vi zavoljeli, što nam je jako važno, drugi put ćemo učiti iz Miloradove knjige i na račun svih građana, pa i onih koji još uvijek traže svoje najmilije, organizirati izložbu o tvorcu Memoranduma SANU Medakoviću. Kad bolje razmislim, što ne bi došao i najdraži gost zagrebačkih salona patrijarh Porfirije, veliki liberal i pomiritelj naroda kako ste mu tepali, pojasniti nam "što se ono na Dinari sjaji". On to najbolje otpjeva od svih. A ne sjaji se na Dinari grobnica od zlata, samo da vam kažem, nego Đujićeva kokarda na glavi. Koju vi tolerirate 30 godina u slobodnoj Hrvatskoj, a nama bi zabranjivali naše pjesme. Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a "liberali" neka pate - poručio je Dabro, koji se potpisao kao Jose Dabro, povjesničar umjetnosti.

Hrebak: Uživajte u paralelnom svemiru

Na tu objavu odmah je reagirao Hrebak:

- Liberali neće patiti Dabro, Liberali - HSLS su svoje rekli. Sretno vam dalje! Uživajte u svom paralelnom svemiru! - poručio je Dabri.

"Živ i zdrav bio", uzvratio mu je Dabro...

Prepucavanje je krenulo, a situacija je dosta ozbiljna. Bez HSLS-a Plenković nema većinu...

- Točno je da Dabro ima slobodu u svom dvorištu i u svojoj krčmi pjevati i pucati što hoće, ali i mi liberali imamo pravo birati koji ćemo glazbu i u kojoj koncertnoj dvorani slušati, rekao je Hrebak za Večernji list. Poručio je pritom kako će idući sastanak vladajuće koalicije HSLS-ovci preskočiti te kako će sazvati Predsjedništvo stranke, koje će odlučiti što učiniti u ovim okolnostima.

- Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati - kazao je za VL.

A sad se oko cijele situacije oglasila i saborska zastupnica Dalija Orešković.

Orešković: Optužuju nas da pričamo o ustašama kojih nema...

- Ne govorim ovdje o fašniku, već o parlamentarnoj većini, a potom i o većini u društvu, te o javnoj prepirci između Daria Hrebaka i Jospa Dabre. Josip Dabro je zapjevao da je Ante Pavelić vođa svih Hrvata, na što je Dario Hrebak poručio da mu je sada stvarno dosta. U iščekivanju koliko daleko će ovoga puta otići Hrebakovo hrebanje, javno postavljam pitanje, kada fašnik završi i skinu se maske, po čemu je realnost naše političke situacije drugačija od ove dvije karnevalske slike? Josip Dabro danas nije ništa manje pametan, niti je danas veći ustaša nego što je to bio kroz protekle dvije godine. Andrej Plenković je taj koji je, da bi opstao na vlasti s Josipom Dabrom i ostalim proustašama u vladajućoj većini, politiku i retoriku starog HDZ-a preobukao u ikonografiju i poklič Ante Pavelića, a Dario Hrebak je na to pristao - poručila je Orešković i odmah nastavila:

- Vladajuća većina, čiji je i Dario Hrebak dio, godinu dana mržnju usmjerava na histeričnu ljevicu, optužujući nas da pričamo o ustašama kojih nema. Pa ako ih doista nema, nema ni razloga da Dario Hrebak danas zbog Josipa Dabre kaže, da mu je sada stvarno, ali stvarno dosta. Nama normalnima je dosta bilo odavno, davno prije, još od vremena kada je Andrej Plenković uveo dvostruke konotacije, još od vremena prvog Hipodromskog koncerta kojem je prethodilo pjevanje Juri Francetiću i ostalim ustašama usred Grada Zagreba, još od napada maskiranih crnokošuljaša na kulturne manifestacije nacionalnih manjina, još od vremena kada su lažni liberali svoj ostanak u proustaškoj većini opravdavali glupošću da su protiv svih zabrana. Fašnička povorka u istom Kaštelu, imala je među maskama i lik aktualnog poglavnika Andreja Plenkovića s režimskim pjevačem ustaškog pozdrava među nogama. No nisu spaljeni oni s desne strane koji relativiziraju najmračnije i najsramotnije razdoblje naše povijesti, u kojem je Dalmacija bila prodana Italiji, i koji protuustavno ustaške insignije iz NDH vežu uz obranu Hrvatske u Domovinskom ratu. Spaljen je lik osobe koja to krititira i čitavo vrijeme na ustaštvo i fašizam ukazuje. Ali Dario Hrebak je tek danas otkrio da ustaše ipak postoje, i da su dio njegove vladajuće većine? Ma nemojte... Nadam se da će Dario Hrebak ovoga puta svoje othrebati do kraja, i da ćemo omjer snaga među biračima lijeve i desne slike vidjeti čim prije na izvanrednim izborima - poručila je Orešković...

