Kosor: Ilčićeva izjava je da ti se želudac okrene, Glasovac: Užas

- Osim što je na ovaj način govoriti o ženama ispod svake civilizacijske razine te zaslužuje svaku osudu, gospodin Ilčić očito nije dovoljno upoznat sa sadržajem Istanbulske konvencije, komentirala nam je HNS-ova Marija Puh seksistički istup Ladislava Ilčića.

Naime, predsjednik stranke Hrast i savjetnik ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, organizirao je neki dan tribinu zajedno s don Damirom Ostojićem na kojoj su studentima u zagrebačkom Domu "Stjepan Radić" govorili protiv Istanbulske konvencije koja štiti žene od nasilja. Ilčić se uhvatio rodne ideologije pa je, govoreći o tome kako muškarac ne može biti žena, lamentirao o razlikama između muškog i ženskog mozga, menstrualnom ciklusu i PMS-u.

Hormoni, raspoloženje, PMS...

- Žene, za prvog dijela ciklusa kad je estrogen dominantan, boljeg su raspoloženja, u progesteronu su malo mirnije, onih par dana prije menstruacije kada su u PMS-u, uhvati ih malo testosterona, e onda su… Da sad ne ulazim u tu temu. Hormoni utječu na raspoloženje i osjećaje. Muški i ženski mozak drugačije razmišljaju i drugačije percipiraju stvari. Promjena spola je zapravo nemoguća - objašnjavao je Ilčić.

Puh mu poručuje da se upozna sa sadržajem Konvencije.

- Prije bilo kakvih površnih i neprimjerenih ocjena bilo bi dobro da se detaljno upozna sa sadržajem Konvencije, a ako je ne razumije neka konzultira stručnjake koji će mu rado objasniti problematiku. Uz sve to, pojam roda prepoznat je već u hrvatskom zakonodavnom okviru, prije svega u Zakonu o suzbijanju diskriminacije - poručila je Puh.

Anka Mrak-Taritaš (Glas) kaže nam da je "seksističke, sramotne izjave ne iznenađuju obzirom na njegovo dosadašnje javno djelovanje." Smatra da treba otići s mjesta savjetnika.

- Međutim, ono što je apsolutno neshvatljivo i nedopustivo je da on savjetuje ministre i ministrice u Vladi. No, ne očekujem nikakvu reakciju ministrice Obuljen jer sumnjam da je ona uopće imala veze s njegovim imenovanjem, osim službeno. A onaj koji ima stvarnu moć da nešto poduzme, premijer Plenković, je već do sad pokazao svoj odnos prema ženama na primjeru Istanbulske konvencije i župana obiteljskog zlostavljača - kaže Mrak-Taritaš.

'Tužan primjer zašto nam je potrebna reforma obrazovanja'

Bivša premijerka Jadranka Kosor također je zgrožena Ilčićevim istupom.

- Ovako besramno ponižavajuće govoriti o ženama već dugo nitko nije govorio. Zaista se čovjeku želudac okrene. Sramotno - reagirala je na Twitteru.

- Ilčićeva izjava je strava i užas. To su vam ljudi koji su opstruirali i još uvijek opstruiraju obrazovnu reformu. No, zapravo su tužan primjer zašto nam je ona prijeko potrebna - komentirala nam je SDP-ova Sabina Glasovac.

Udruga B.a.B.e osuđuje Ilčićev istup

- Savjetnik ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek i čelnik ultrakonzervativne stranke HRAST Ladislav Ilčić u svojim opetovanim pokušajima da spriječi ratificiranje Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja nastavlja niz svojih mizoginih i seksističkih izjava - kažu nam iz udruge ističući kako je nedopustivo da Ilčić obavlja funkciju savjetnika ministrice kulture.

- Osvrćući se na trenutni kontekst u kojem bilježimo porast ubojstava žena od strane bliskih muških osoba, nedopustivo je kočiti donošenje mehanizama koji bi štitili ženu i njezin život. Nedopustivo je da osoba koja se protivi ratifikaciji dokumenta, čiji je cilj suzbijanje svih oblika nasilja i diskriminacije prema ženama, uopće postavljena za savjetnika u Ministarstvu. Nemojmo zaboraviti kako je Ilčić već bio savjetnik Davora Ive Stiera u Ministarstvu vanjskih poslova, pa je nakon lanjskog Noćnog marša za 8. mart, na kojem se tražila njegova ostavka, odstupio s dužnosti - poručuju.

Retoriku kako je žena 'ograničena' i 'nije racionalna za razliku od muškarca', naglašavaju iz udruge, Ilčić prakticira već godinama. Pozivaju ministricu Obuljen Koržinek da Ilčiću otkaže suradnju.

- Njegovo svođenje žene isključivo na biologiju i vrednovanje žene samo kroz reproduktivnu ulogu govori o uistinu zastrašujućem i duboko ukorijenjenom patrijarhatu u njegovoj agendi. S obzirom na prethodne Ilčićeve težnje koje su se uvijek svodile na ograničavanje prava drugih i drugačijih pod krinkom zaštite obitelji, ovdje se radi o još jednom pokušaju da se žene diskreditira kao inteligentne, sposobne, nezavisne te ih se izmjesti iz javne sfere u privatnu, gdje bi bile isključivo majke, supruge i skrbiteljica. Kao i svaki put do sada, Ilčić pokušava vratiti ovo društvo stoljeće unatrag. Ministricu Obuljen Koržinek pozivamo da otkaže suradnju svom savjetniku - poručuju.