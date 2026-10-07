Obavijesti

News

Komentari 0
IZBJEGNUTI PRIJEVREMENI IZBORI

Kosovo ima novu predsjednicu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kosovo ima novu predsjednicu
Foto: Valdrin Xhemaj
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Shiroka Pula, rođena 1953. godine, predsjednica je kosovske Akademije znanosti i umjetnosti te je profesorica ekonomije. Od 2008. do 2011. obnašala je dužnost ministrice gospodarstva.

Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Shiroku Pulu za predsjednicu države, što je uglavnom ceremonijalna funkcija, i to neposredno prije isteka ustavnog roka, čime su izbjegnuti novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe.

"Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi. On pripada našim građanima. Bit ću predsjednica svih građana", rekla je Shiroka Pula nakon glasanja.

U parlamentu sa 120 zastupničkih mjesta, za nju je u prvim minutama srijede glasao 81 zastupnik, jedan više od potrebnog broja.

Da parlament nije izabrao novog predsjednika, u Kosovu bi bili raspisani prijevremeni parlamentarni izbori, kao što se to i dogodilo u lipnju.

ESKALACIJA NASILJA FOTO Neredi u Prištini: Stotine prosvjednika blokirale zgradu parlamenta, tjerali ih suzavcima
FOTO Neredi u Prištini: Stotine prosvjednika blokirale zgradu parlamenta, tjerali ih suzavcima

Izbor Shiroke Pule uslijedio je nakon dogovora stranke kosovskog premijera Albina Kurtija Samoopredjeljenje (VV) i oporbene Demokratske lige Kosova (LDK) o ograničavanju ovlasti Specijalnog suda za Kosovo u Hagu.

Policija je u ponedjeljak upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi rastjerala prosvjednike koji su zahtijevali da se te promjene usvoje. Kritičari tvrde da su kazne koje izriče haški sud prestroge.

Sud je 16. rujna osudio bivšeg kosovskog predsjednika Hashima Thacija i još trojicu optuženika na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tijekom rata za neovisnost od Srbije koncem 1990-ih.

DOBIO 25 GODINA VIDEO Šok i suze u Prištini nakon presude Hachiju
VIDEO Šok i suze u Prištini nakon presude Hachiju

Predsjednička funkcija na Kosovu je uglavnom ceremonijalna, no često je bila izvor političke nestabilnosti jer je za izbor predsjednika potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, a stranke su teško postizale dogovor o kandidatu.

Shiroka Pula, rođena 1953. godine, predsjednica je kosovske Akademije znanosti i umjetnosti te je profesorica ekonomije. Od 2008. do 2011. obnašala je dužnost ministrice gospodarstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U zagrebačkoj bolnici preminula je i četvrta žrtva velikog požara u Omišu. Imala je 41 godinu...
TRAGEDIJA

U zagrebačkoj bolnici preminula je i četvrta žrtva velikog požara u Omišu. Imala je 41 godinu...

Prva žrtva Dragana Antešević stradala je na samoj Jadranskoj magistrali, dok su njezina 58-godišnja kolegica i umirovljeni vatrogasac Drago Lelas preminuli u splitskoj bolnici
Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'
RUŠENJE NATJEČAJA

Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'

DKOM-u su se žalili ugledni arhitektonski uredi koji su sudjelovali na natječaju i Ministarstvo gospodarstva. Pravni tim rada koji je završio šesti tvrdi da Ocjenjivački sud nije jednako primijenio kriterije i uvjete natječaja
Stižu kiše jesenje: Na Jadranu kiša i desetak stupnjeva niže
PRIPREMITE KIŠOBRANE

Stižu kiše jesenje: Na Jadranu kiša i desetak stupnjeva niže

U noći na petak i tijekom petka ujutro kiša i pljuskovi zahvatit će veći dio zemlje, a tijekom dana oborina će se češće zadržavati na Jadranu i uz njega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026