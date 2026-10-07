Kosovo ima novu predsjednicu

Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Shiroku Pulu za predsjednicu države, što je uglavnom ceremonijalna funkcija, i to neposredno prije isteka ustavnog roka, čime su izbjegnuti novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe.

"Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi. On pripada našim građanima. Bit ću predsjednica svih građana", rekla je Shiroka Pula nakon glasanja.

U parlamentu sa 120 zastupničkih mjesta, za nju je u prvim minutama srijede glasao 81 zastupnik, jedan više od potrebnog broja.

Da parlament nije izabrao novog predsjednika, u Kosovu bi bili raspisani prijevremeni parlamentarni izbori, kao što se to i dogodilo u lipnju.

Izbor Shiroke Pule uslijedio je nakon dogovora stranke kosovskog premijera Albina Kurtija Samoopredjeljenje (VV) i oporbene Demokratske lige Kosova (LDK) o ograničavanju ovlasti Specijalnog suda za Kosovo u Hagu.

Policija je u ponedjeljak upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi rastjerala prosvjednike koji su zahtijevali da se te promjene usvoje. Kritičari tvrde da su kazne koje izriče haški sud prestroge.

Sud je 16. rujna osudio bivšeg kosovskog predsjednika Hashima Thacija i još trojicu optuženika na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tijekom rata za neovisnost od Srbije koncem 1990-ih.

Predsjednička funkcija na Kosovu je uglavnom ceremonijalna, no često je bila izvor političke nestabilnosti jer je za izbor predsjednika potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, a stranke su teško postizale dogovor o kandidatu.

Shiroka Pula, rođena 1953. godine, predsjednica je kosovske Akademije znanosti i umjetnosti te je profesorica ekonomije. Od 2008. do 2011. obnašala je dužnost ministrice gospodarstva.