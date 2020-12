Ovo je država bez perspektive. Hrvatska je neuspješna, jalna zemlja koja ne podnosi uspjeh. Čim se bavite nekim poslom, sad mi je postalo jasno, vi ste lopov i kriminalac.

Nakon tri mjeseca u Remetincu zbog sumnje na uzimanje mita od skoro dva milijuna kuna, to je poručio Dragan Kovačević, smijenjeni šef državne tvrtke Janaf. Za razliku od drugih osumnjičenih, Kovačević je odlučio stati pred novinare duže od 15 minuta i dati svoje viđenje. Predstavio se kao žrtva i uvjeren je u svoju nevinost. Ali je poslao i par poruka. Podsjetimo, Kovačević, donedavni član HNS-a, ima izvrsne veze u politici i gospodarstvu. I među najviše pozicioniranim HDZ-ovcima, od ministra Tomislava Ćorića, pa do samog Andreja Plenkovića. Branio ga je i predsjednik Zoran Milanović, a nekad je bio i u SDP-u i HNS-u. Potonji su ga i postavili na poziciju.

- Ako ja počnem govoriti, onda to nije dobro - znakovita je poruka koju je poslao..

Ali se prekinuo. Još jednom je spomenuo da će o pritiscima pričati kad za to dođe vrijeme.

Međutim, Kovačević je u svom obrambenom istupu iznio nekoliko spornih teza koje su zaslužile dodatnu analizu.

1. Pao zbog nafte?

"Veliki dio ove priče je zato što sam se borio, čak i smatrao nacionalnom izdajom izvoz nafte iz Siska. I tu su počeli problemi. Taj dokument nisam potpisao"

U ovom slučaju, povezivanje svog uhićenja s tim da se protivio izvozu nafte, teško može držati vodu. Janaf je izgradio terminale u Sisku i svu potrebnu infrastrukturu koja je omogućila tijek nafte iz hrvatskih polja u Mađarsku. Točno je da on osobno nije potpisao Memorandum iz 2018. koji je omogućio investiciju. To je učinio drugi član uprave Bruno Šarić, ali investicije je odobrio Kovačević. A nikada se niti javno, niti neslužbeno nije tome usprotivio. Dapače. Branio je tezu da su oni tvrtka koja zarađuje na prijevozu i skladištenju, a da ih ne zanimaju politički odnosi.

U vezi pritisaka na njega nije pričao iako ih je spomenuo na novinarsko pitanje u kojem je navedeno da je Vlada tražila njegovu ostavku dva mjeseca prije uhićenja. Točno je da je premijer Plenković tražio od svih uprava da stave mandat na raspolaganje, ali Kovačević to nije učinio iako druga dva člana uprave jesu. Time jeste razbjesnio Plenkovića. Ipak, treba napomenuti da je on praćeno od jeseni 2019. godine, a ovo se odigralo nakon parlamentarnih izbora ove godine.

2. Klub uopće nije njegov i nije bilo nikakve elite?

"To uopće nije moj klub! I onda se izmisli da je to neki elitni klub. To je klub Slavonaca “Slavonska ravnica” gdje su se ljudi družili. Dva-tri puta su došli ljudi iz politike"

Kovačević je negirao je uzimanje mita, ali tek tezom da tko bi bio lud donijeti milijune među 20 ljudi na Martinje u tom klubu. A pokušao je umanjiti i važnost kluba. Međutim, tvrdnja da on nije njegov je netočna. U vlasništvu je njegove tvrtke i oni su ga uredili. I predsjednik Milanović je rekao da je bio tamo tri puta, bila su i tri ministra(Josip Aladrović, Tomislav Ćorić, Oleg Butković) nekoliko puta, suprug bivše predsjednice Jakov Kitarović, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić i mnogi drugi. Osim toga je dodao i da je tamo bilo "70 posto novinara". Ni to nije točno. Bili su neki novinari koji su to deklarirali, ali Kovačević očito želi umanjiti važnost neformalnog mjesta za sastanke.

3. Milijun eura od misterioznih investitora?

"Milijun eura nije moje! To je novac tri investitora za kupovinu 250 hektara u Slavoniji koje sam koordinirao. I sa će tu istu zemlju kupiti Matijević iz Vojvodine i svi će biti zadovoljni".

Teza da je prije uhićenja trebao dati milijun eura za kupovinu poljoprivrednog zemljišta je neprovjerljiva. Ali je čudno da je dan prije uhićenja maknuo automobil s tolikom gotovinom kod prijatelja u garažu. Pogotovo ako nije znao da će biti uhićen. Nije spomenuo tko su investitori koji su mu dali novac. I što su to trebali kupovati, nego se branio da je gotovina bila u različitim valutama jer od ljudi treba kupovati usitnjene čestice. Pa ako se kupuju usitnjene i od svakog posebno, onda je puno životnije da se isplaćuje i potpisuje kroz duže razdoblje, a ne odjednom. Zašto je automobil prebačen u Samobor, daleko od svih njegovih nekretnina, nije spomenuo. Pošto je bio pod nadzorom, praćeni su mi svi pozivi, ne bi trebalo biti teško istražiti je li zaista imao dogovore oko kupovine s tim partnerima. Ubacio je u priču Petra Matijevića, tzv. kralja mesa iz Vojvodine. Nije poznato o kojoj se zemlji radi, ali mediji su prenijeli jesenas da je Matijević dao ponudu za Agro-Tovarnik koji ima 3500 hektara. Matijević je već kupio dvije zadruge od Envera Moralića.

Kovačević se ovdje predstavio kao zaštitnik hrvatskih interesa i zemlje koja će, eto, jer je on uhićen završiti u rukama čovjeka iz Srbije.

- Sada će zemlju kupiti Matijević iz Vojvodine, svi ćete biti sretni, Hrvatska će propadati, a mi ćemo i dalje rušiti ljude koji nešto rade i tražiti afere - smatra Kovačević

4. Menadžer koji je stvorio tvrtku?

Najuspješniji sam menadžer ove zemlje. Proglašen sam menadžerom godine. A uspjeh vam u ovoj zemlji ne mog oprostiti. Od male kompanije s jednom cijevi, napravio sam svjetsku tvrtku.

Kovačević je nagradu menadžera godine dobio od Hrvatske udruge menadžera i poduzetnika. I to u sektoru javnih poduzeća, 2014. godine. Kroz godine su mnogi dobitnici te nagrade završili u crnoj kronici ili su poslovno krahirali. S optužnicom je Marija Šola, Josip Protega, Miroslav Kutle, da se zadržimo na najpoznatijom imenima. Nema govora da se netko tko je jednom dobio tu nagradu može proglasiti najboljim u cijeloj zemlji. Što se tiče, poslovanja, Janaf je znatno narastao u njegovih osam godina, ali sigurno nije bio mala tvrtka kada je on došao. Osim toga, oni su monopolisti na hrvatskom tržištu i Kovačević nije došao primarno zbog menadžerskih sposobnosti nego iz kvote HNS-a, ali se zadržao zbog dobrih rezultata i dobrih veza. Kada je on došao 2012. godine, tvrtka je imala 487 milijuna kuna prihoda i 101 milijun kuna dobiti, dok su lani završili na 714 milijuna kuna prihoda i dobiti od 319 milijuna kuna. Kovačević je investirao i tako povećavao prihode, ali je ipak pretjerao sa svojom tezom da je praktički podigao tvrtku. No, navodno su potrošene rezerve novca koje tvrtka imala. Inače, Kovačević ne zna engleski jezik, pa nije sudjelovao u pregovorima u s velikim stranim klijentima, rekli su nam još ranije u tvrtki.

5. Još 4,5 milijuna kuna nije njegovo?

"Kad me nije lupilo srce kad sam vidio da me terete da je moj novac kod Puklina. Pa on sam kaže da je njegov novac. Ja u toj zgradi malim poduzećem koje se bavi iznajmljivanjem garsonijera i konzaltingom imam arhivu u podrumu. On je susjed koji tamo ima stan i njegova supruga koja je dobro radila svoj posao je nastradala"

Ovdje se radi o novcu koji je pronađen kod Gorana Puklina, poduzetnika i supruga Mirele Alerić Puklin, sad već bivše zamjenice županijske državne odvjetnice u Zagrebu koja je podnijela ostavku. Radi se o ukupno o 4,5 milijuna kuna za koje USKOK smatra da je Kovačević prebacio iz "kluba" ka Puklinu. Činjenica da su se oni ranije našli, što su istražitelji i zabilježili. Kovačević tvrdi da se nije raspitivao sprema li se njemu uhićenje nego za neke druge ljude "o kojima se pričalo već godinu dana". To je zanimljiv detalj, da je znao da se priča da će netko biti uhićen. Ali vratimo se na novac. Ovdje obrana Puklina potvrđuje tezu Kovačevića, da to nije njegov novac. Puklinov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković javno tvrdi da su novčanice uvezane s Puklinovim rukopisom, tražili su i vještačenje na biološke nalaze poput otisaka i znoja na novčanicama. USKOK je to odbio, pa u tom dijelu prilično reteriraju. Puklinovi će sami provesti vještačenje. Zasad se čini da su se u ovom dijelu Uskokovci zaletjeli u proširenju istrage, pogotovo ako Puklin dokaže podrijetlo novca.

Kovačević je u ovom slučaju prvi put spomenuo svoje "malo poduzeće", a svoje nekretnine nije spomenuo. Treba napomenuti da Kovačević od vrjednijih nekretnina na svoje ime, ime svoje supruge i tvrtke ima ukupno osam stanova u Zagrebu. Uz to i poslovni prostor "kluba" u Slovenskoj, te iznimno uređenu vikendicu u Zagorju.