Kraj kuće u Mošćenici pronašli tromblonsku minu! 'Odmah smo zvale policiju. Stigli stručnjaci...'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Policija je oko 16 sati u petak zaprimila dojavu o pronalasku. Na teren su izašli službenici protueksplozijske zaštite i slijedi uklanjanje, potvrdila nam je sisačko-moslavačka policija.

U blizini obiteljske kuće u Mošćenici pronađena je tromblonska mina. Odmah su pozvani stručnjaci.

- Mama i ja išle smo u šetnju sa psom i naišle na ovu napravu. Odmah smo zvali policiju. Došli su, a onda je stigla i stručna ekipa te pirotehničari - priča nam čitateljica.

