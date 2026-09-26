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NOVA AVIO-NESREĆA

Kraj Senja pao motorni zmaj! Muškarac i žena došli su do prve kuće potražiti pomoć...

Piše Bogdan Blotnej,
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Kraj Senja pao motorni zmaj! Muškarac i žena došli su do prve kuće potražiti pomoć...
Foto: 24sata
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Kako neslužbeno doznajemo, poletjeli su s aerodroma u Otočcu. Nakon nezgode oboje su došetali do prve naseljene kuće gdje su potražili pomoć.

Iako nemaju vidljivih ozljeda, Hitna pomoć prevezla je u subotu u riječku bolnicu muškarca i ženu koji su pali motornim zmajem u okolici Senja.

Kako nam je potvrdila PU ličko-senjska, dojavu o padu letjelice imali su oko 13.57 sati. U pomoć su odmah poslali policajce, vatrogasce i HGSS. Muškarac i žena završili su u divljini između Senja i Svetog Jurja te su na kraju završili u selu Nekići.

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Kako neslužbeno doznajemo, poletjeli su s aerodroma u Otočcu. Nakon nezgode oboje su došetali do prve naseljene kuće gdje su potražili pomoć. Nakon pregleda u bolnici liječnici će odlučiti smiju li kući ili trebaju ostati na promatranju.

O svemu su obaviješteni državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća (AIN).

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