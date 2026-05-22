Obavijesti

News

Komentari 0
I TAJ SAVEZ POD IZVIDIMA

Krajač: Mateša je Sandu Čorak iz Judo saveza ovlastio da vodi HOO do izbora nasljednika

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Krajač: Mateša je Sandu Čorak iz Judo saveza ovlastio da vodi HOO do izbora nasljednika
Zagreb: Izvanredna konferencija za novinare povodom ostavke Zlatka Mateše | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Odlično smo surađivali. I ovim putem mu zahvaljujem na suradnji i svemu što smo prošli zajedno. Na meni je sada držati sustav da ne trpi, rekao je Siniša Krajač

Glavni tajnik HOO-a, Siniša Krajač, rekao je za N1 jutros kako nije očekivao ovakav rasplet događaja nakon ostavke Zlatka Mateše. 

- Što je, tu je. Moramo sad krenuti u proces koji je za to predviđen i za to se pripremamo - rekao je te nastavio da se moraju dogovoriti s pravnicima da ne naprave neki krivi korak i potom sazvati izvanredno vijeće, a to će biti elektronička sjednica. Potom će otvoriti natječaj za izbor predsjednika i dogovoriti termin za izvanrednu Skupštinu.

'NEMAM VREMENA' Kolinda nakon ostavke Mateše: Ne pada mi na pamet da ga naslijedim. Nema šanse
Kolinda nakon ostavke Mateše: Ne pada mi na pamet da ga naslijedim. Nema šanse

Krajač je rekao i kako je Zlatko Mateša ovlastio Sandu Čorak iz Judo saveza da ona vodi taj dio te će s njom početi raditi na pripremanju materijala i pokretanje postupka sazivanja Vijeća.

Podsjetimo, izvidi su i u Judo savezu.

POTVRĐENO ZA 24SATA Nakon otkrića 24sata, Uskok ušao u Judo savez! Kupe papire o tome kako i na što se trošilo...
Nakon otkrića 24sata, Uskok ušao u Judo savez! Kupe papire o tome kako i na što se trošilo...
EKSKLUZIVNO SKRIVENI POPIS TROŠKOVA Judo savez platio niz skupih odmora HDZ-ovcu, ljudima iz HOO-a...
SKRIVENI POPIS TROŠKOVA Judo savez platio niz skupih odmora HDZ-ovcu, ljudima iz HOO-a...

Vijeće će se sastati već danas, a na pitanje o potencijalnim nasljednicima nije htio odgovoriti.

-  Ja sam profesionalac i moram odraditi ovaj dio izborni proces, da protekne u najboljem redu i pravno u skladu sa svim pravilima. A tko će se kandidirati, kako će to teći dalje, to je ipak na kandidatima - kaže te nastavlja kako je s Matešom radio 25 godina i žali što je dao ostavku.

- Odlično smo surađivali. I ovim putem mu zahvaljujem na suradnji i svemu što smo prošli zajedno. Na meni je sada držati sustav da ne trpi, da sportaši dobiju sve što trebaju, kao potpisnik i osoba za zastupanje da zadržim stabilnost u sustavu. Kad se izabere novi predsjednik, on će odabrati novo Vijeće. Bez obzira što meni mandat traje do 2029., ja ću taj mandat dati na raspolaganje, pa neka novi predsjednik odluči. Ako će biti u pitanju i moje mjesto, nije nikakav problem - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'

Ostavku je podnio Perica Bukić koji vodi vaterpolo savez, Nikola Rukavina koji vodi košarkaški savez, predsjednik rukometnog saveza Tomislav Grahovac i direktorica odbojkaškog saveza Valentina Bifflin.
Je li Kolinda Grabar Kitarović moguća Matešina nasljednica? Doznajemo ima li ambicije za to
BORBA ZA FOTELJU

Je li Kolinda Grabar Kitarović moguća Matešina nasljednica? Doznajemo ima li ambicije za to

Grabar-Kitarović je, naime, neovisna članica Međunarodnog olimpijskog odbora te po toj funkciji automatski sudjeluje i u radu Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora
Habijan otkrio nalaze inspekcije suda u Šibeniku. Drniš i dalje oplakuje ubijenog Luku (19)...
STRAVIČAN ZLOČIN U DRNIŠU

Habijan otkrio nalaze inspekcije suda u Šibeniku. Drniš i dalje oplakuje ubijenog Luku (19)...

Tišinu koja je ispunila ulice Drniša nakon zločina para samo jedno pitanje: Kako je Luka (19), mladić pred kojim je tek bio život, ubijen dok je dostavljao pizzu, na kućnom pragu čovjeka čija je povijest nasilja trebala upaliti sve alarme? Dok se obitelj i prijatelji opraštaju od Luke, Hrvatska s gnjevom čeka odgovore institucija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026