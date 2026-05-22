Krajač: Mateša je Sandu Čorak iz Judo saveza ovlastio da vodi HOO do izbora nasljednika

Glavni tajnik HOO-a, Siniša Krajač, rekao je za N1 jutros kako nije očekivao ovakav rasplet događaja nakon ostavke Zlatka Mateše.

- Što je, tu je. Moramo sad krenuti u proces koji je za to predviđen i za to se pripremamo - rekao je te nastavio da se moraju dogovoriti s pravnicima da ne naprave neki krivi korak i potom sazvati izvanredno vijeće, a to će biti elektronička sjednica. Potom će otvoriti natječaj za izbor predsjednika i dogovoriti termin za izvanrednu Skupštinu.

Krajač je rekao i kako je Zlatko Mateša ovlastio Sandu Čorak iz Judo saveza da ona vodi taj dio te će s njom početi raditi na pripremanju materijala i pokretanje postupka sazivanja Vijeća.

Podsjetimo, izvidi su i u Judo savezu.

Vijeće će se sastati već danas, a na pitanje o potencijalnim nasljednicima nije htio odgovoriti.

- Ja sam profesionalac i moram odraditi ovaj dio izborni proces, da protekne u najboljem redu i pravno u skladu sa svim pravilima. A tko će se kandidirati, kako će to teći dalje, to je ipak na kandidatima - kaže te nastavlja kako je s Matešom radio 25 godina i žali što je dao ostavku.

- Odlično smo surađivali. I ovim putem mu zahvaljujem na suradnji i svemu što smo prošli zajedno. Na meni je sada držati sustav da ne trpi, da sportaši dobiju sve što trebaju, kao potpisnik i osoba za zastupanje da zadržim stabilnost u sustavu. Kad se izabere novi predsjednik, on će odabrati novo Vijeće. Bez obzira što meni mandat traje do 2029., ja ću taj mandat dati na raspolaganje, pa neka novi predsjednik odluči. Ako će biti u pitanju i moje mjesto, nije nikakav problem - rekao je.