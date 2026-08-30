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REGIONALNI IZBORI U NJEMAČKOJ

Krajnja desnica uvjerljivo vodi u anketama, Merz upozorava: 'Strani ulagači će pobjeći..'

Piše HINA,
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Krajnja desnica uvjerljivo vodi u anketama, Merz upozorava: 'Strani ulagači će pobjeći..'
Foto: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS
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Friedrich Merz upozorava na moguće negativne posljedice pobjede krajnje desnice na regionalnim izborima te ističe kako bi to moglo odvratiti strane investitore od ulaganja u Sasku-Anhalt

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u nedjelju da bi pobjeda krajnje desne stranke AfD na regionalnim izborima idućeg tjedna u Saskoj-Anhaltu nanijela štetu istočnoj saveznoj pokrajini i odvratila strane tvrtke od ulaganja.

"Ne mogu zamisliti međunarodne investitore kako prisustvuju svečanosti polaganja kamena temeljca s pokrajinskim premijerom iz redova AfD-a radi otvaranja novih pogona i osnivanja novih poduzeća u Saskoj-Anhaltu", rekao je Merz u intervjuu za javnu televiziju ARD.

"Međutim, tu odluku moraju donijeti birači u Saskoj-Anhaltu. Pokrajina će pretrpjeti znatnu štetu ako se stvari razviju onako kako se sada pribojavamo", dodao je.

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Antiimigrantska stranka AfD (Alternativa za Njemačku) trenutačno drži snažno vodstvo u anketama javnog mnijenja s 42 posto potpore, u usporedbi s 22 posto koliko imaju Merzovi demokršćanski konzervativci (CDU), pokazuje nedavno istraživanje.

Ako ta razina potpore ostane nepromijenjena do izbora 6. rujna, AfD bi vjerojatno ostao tik ispod apsolutne većine mjesta u pokrajinskom parlamentu. No, ishod glasanja mogao bi ovisiti o tome hoće li manje stranke prijeći prag od 5 posto potreban za ulazak u parlament.

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Sve glavne stranke poručile su da neće ući u koaliciju s AfD-om, što znači da bi aktualni demokršćanski pokrajinski premijer Sven Schulze mogao pokušati sastaviti vlastitu koaliciju ili formirati manjinsku vladu na temelju nekog oblika sporazuma o suradnji s drugim strankama.

Merz, koji je više puta isključio suradnju i s AfD-om i s krajnje lijevom strankom Ljevica, odbio je reći što bi CDU učinio ako AfD ne dosegne apsolutnu većinu.

"Procijenit ćemo situaciju u svjetlu izbornih rezultata i učinit ćemo sve što možemo kako bismo spriječili da Saska-Anhalt padne u ruke radikalima", zaključio je.

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