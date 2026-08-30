Obavijesti

News

Komentari 0
APEL UOČI IZBORA

Angela Merkel pozvala Nijemce da se 'bore za ovu demokraciju'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Angela Merkel pozvala Nijemce da se 'bore za ovu demokraciju'
Foto: JANA RODENBUSCH/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Merkel uoči izbora u Saskoj-Anhaltu digla alarm: poručila je da se za demokraciju treba hrabro boriti, dok AfD sve jače širi utjecaj i na istok i na zapad Njemačke

Tjedan dana prije pokrajinskih izbora u Saskoj-Anhaltu, bivša kancelarka Angela Merkel pozvala je ljude da se zauzmu za demokraciju.

- Vjerujem da se sada, još jednom - nešto što nismo morali učiniti desetljećima - moramo stvarno boriti za ovu demokraciju, jednostavno se zauzeti za nju, biti malo hrabri, stajati iza svoje riječi i reći da je ovo divan način života - rekla je Merkel na događaju u Berlinu u subotu.

Naglasila je da većina ljudi ne glasa za krajnje desničarsku Alternativu za Njemačku (AfD). Napomenula je da je stranka vrlo jaka u bivšim istočnonjemačkim pokrajinama, ali je ojačala i na nekadašnjem zapadu zemlje.

KOLN Njemačka banka financirala jedan od najvećih bordela u Europi? Pod istragom su
Njemačka banka financirala jedan od najvećih bordela u Europi? Pod istragom su

- To je postao pannjemački fenomen - rekla je Merkel.

Primjerice, stranka je također ostvarila uspjehe na pokrajinskim izborima u Baden-Württembergu i Rheinland-Pfalzu.

NAPAD BLIZU ŠKOLE STRAVA U NJEMAČKOJ Dvoje ljudi ubijeno u napadu nožem kod Berlina. Uhitili napadača
STRAVA U NJEMAČKOJ Dvoje ljudi ubijeno u napadu nožem kod Berlina. Uhitili napadača

Što se tiče izborne kampanje u Saskoj-Anhaltu, Merkel je rekla da je AfD, donekle, uspio „dominirati svim našim raspravama od jutra do večeri“. To znači da birači više ne znaju što druge stranke zapravo žele.

DRAMA U NJEMAČKOJ Dijete (1) palo s prozora zgrade u centru Dortmunda, majka skočila za njim. U bolnici su
Dijete (1) palo s prozora zgrade u centru Dortmunda, majka skočila za njim. U bolnici su

Novi pokrajinski parlament bit će izabran u Saskoj-Anhaltu 6. rujna. AfD je u velikoj prednosti u anketama za pokrajinske izbore.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'
PRATITE UŽIVO

Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'

Vukovar danas čeka veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. U Gospodarskoj zoni očekuje se oko 100.000 ljudi, a pripremljeno je i 19 hektara terena za parking...
Finska objavila crni scenarij: Ovako bi Rusija mogla napasti Europu, evo koje su prve mete
RADILI ISTRAŽIVANJA

Finska objavila crni scenarij: Ovako bi Rusija mogla napasti Europu, evo koje su prve mete

Finski istraživači upozoravaju da bi Rusija do 2040. mogla postati još agresivniji akter nego danas. U jednom od najtežih scenarija Moskva koristi povlačenje američkih snaga iz Europe i pokreće veliki rat protiv članica NATO-a
Supruga preminulog Luke: Zašto je morao umrijeti? Molio me da ga vozim u drugu bolnicu...
SMRT U ČEKAONICI

Supruga preminulog Luke: Zašto je morao umrijeti? Molio me da ga vozim u drugu bolnicu...

Supruga preminulog Luke Palatinuša, Jasmina, opisuje dramatične trenutke u čekaonici hitne pomoći, gdje se njen suprug srušio pred očima drugih pacijenata, dok su liječnici pokušavali reagirati na njegove simptome

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026