Krala novčanik starijoj ženi na štakama u Zagrebu, uhvatio je policajac. Sad je saznala kaznu

Svjesna sam što sam napravila i jako mi je žao zbog svega. Nikad prije nisam ništa slično učinila, a i trudna sam, zavapila je 23-godišnja majka jednog djeteta, koja je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nedavno uvjetno osuđena na osam mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine zbog pokušaja krađe novčanika iz ruksaka starije žene na Dolcu.

Optužnica ju je teretila da je sredinom kolovoza 2026. oko 13 sati u Zagrebu na području Kaptola i tržnice Dolac uočila i slijedila stariju ženu, koja je 100-postotni invalid i kreće se uz pomoć štapova za hodanje. Prišla joj je i otvorila patent zatvarač na ruksaku, koji je žena nosila na leđima, zavukla ruku i posegnula za novčanikom, no u krađi ju je spriječio policajac u civilu, koji ju je zaustavio.

S obzirom da je pokušala iskoristiti osobito teško stanje žrtve kako bi joj ukrala novčanik i okoristila se djelo su okvalificirali kao pokušaj teške krađe.

Žrtva je ispričala da je kritičnog dana autobusom došla na Kaptol, a potom pješice krenula prema tržnici Dolac.

- Negdje oko 13.00 sati polako, uz pomoć štapova za hodanje, jer sam 100 posto invalid spuštala sam se stepenicama sa platoa na Dolcu prema unutarnjem dijelu tržnice. Osjetila sam da me netko otraga gura odnosno dira ruksak na mojim leđima. Okrenula sam se i iza sebe vidjela djevojku te odmah shvatila da mi iz ruksaka pokušava ukrasti novčanik. U tom trenutku došli su i policajci u

civilu - kazala je žena.

Tada je primijetila da je patent zatvarač na njezinu ruksaku do pola otvoren, iako je sigurna da ga je ona zatvorila prije nego je ruksak stavila na leđa.

Iskaz je dao i policajac koji je na Dolcu primijetio mlađu ženu kako slijedi stariju koja se teško kretala uz pomoć štaka.

- Uočio sam kako je rukom do pola otvorila patent na ruksaku koji je nosila nepoznata starija žena, nakon čega je zavukla ruku u unutrašnjost ruksaka i krenula izvlačiti novčanik. U tom trenutku sam im prišao te se legitimirao službenom iskaznicom i značkom - ispričao je policajac.

Sud je prihvatio prijedlog državnog odvjetništva te okrivljenoj izdao kazneni nalog kojim je osuđuje na uvjetnu kaznu. Na nalog ima pravo prigovora u roku od osam dana.