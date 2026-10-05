Obavijesti

News

Komentari 0
DŽEPAROŠICA NA DOLCU

Krala novčanik starijoj ženi na štakama u Zagrebu, uhvatio je policajac. Sad je saznala kaznu

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 1 min
Krala novčanik starijoj ženi na štakama u Zagrebu, uhvatio je policajac. Sad je saznala kaznu
Ilustracija | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Djevojka (23) slijedila je ženu koja je 100-tni invalid, otkopčala joj ruksak na leđima i pokušala iz njega izvući novčanik. Neće u zatvor ako u sljedeće dvije godine ne ponovi djelo

Svjesna sam što sam napravila i jako mi je žao zbog svega. Nikad prije nisam ništa slično učinila, a i trudna sam, zavapila je 23-godišnja majka jednog djeteta, koja je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nedavno uvjetno osuđena na osam mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine zbog pokušaja krađe novčanika iz ruksaka starije žene na Dolcu.

Optužnica ju je teretila da je sredinom kolovoza 2026. oko 13 sati u Zagrebu na području Kaptola i tržnice Dolac uočila i slijedila stariju ženu, koja je 100-postotni invalid i kreće se uz pomoć štapova za hodanje. Prišla joj je i otvorila patent zatvarač na ruksaku, koji je žena nosila na leđima, zavukla ruku i posegnula za novčanikom, no u krađi ju je spriječio policajac u civilu, koji ju je zaustavio.

S obzirom da je pokušala iskoristiti osobito teško stanje žrtve kako bi joj ukrala novčanik i okoristila se djelo su okvalificirali kao pokušaj teške krađe.

STARI ZNANCI POLICIJE Trojac harao mjesecima: Krali kabele i alat u Zagrebu, zapalili kamion. Šteta 272.000 eura
Trojac harao mjesecima: Krali kabele i alat u Zagrebu, zapalili kamion. Šteta 272.000 eura

Žrtva je ispričala da je kritičnog dana autobusom došla na Kaptol, a potom pješice krenula prema tržnici Dolac.

- Negdje oko 13.00 sati polako, uz pomoć štapova za hodanje, jer sam 100 posto invalid spuštala sam se stepenicama sa platoa na Dolcu prema unutarnjem dijelu tržnice. Osjetila sam da me netko otraga gura odnosno dira ruksak na mojim leđima. Okrenula sam se i iza sebe vidjela djevojku te odmah shvatila da mi iz ruksaka pokušava ukrasti novčanik. U tom trenutku došli su i policajci u
civilu - kazala je žena. 

Tada je primijetila da je patent zatvarač na njezinu ruksaku do pola otvoren, iako je sigurna da ga je ona zatvorila prije nego je ruksak stavila na leđa.

'TRAGIKOMEDIJA' FOTO Nevjerojatan slučaj u Zagrebu: 'Ukrali su nam vrata auta i sredstvo za čišćenje...'
FOTO Nevjerojatan slučaj u Zagrebu: 'Ukrali su nam vrata auta i sredstvo za čišćenje...'

Iskaz je dao i policajac koji je na Dolcu primijetio mlađu ženu kako slijedi stariju koja se teško kretala uz pomoć štaka. 

- Uočio sam kako je rukom do pola otvorila patent na ruksaku koji je nosila nepoznata starija žena, nakon čega je zavukla ruku u unutrašnjost ruksaka i krenula izvlačiti novčanik. U tom trenutku sam im prišao te se legitimirao službenom iskaznicom i značkom - ispričao je policajac. 

Sud je prihvatio prijedlog državnog odvjetništva te okrivljenoj izdao kazneni nalog kojim je osuđuje na uvjetnu kaznu. Na nalog ima pravo prigovora u roku od osam dana. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvatski projektili protiv srpskog oklopa: U borbenom scenariju T-72 nemaju šanse...
UBOJITE RAKETE

Hrvatski projektili protiv srpskog oklopa: U borbenom scenariju T-72 nemaju šanse...

Srbija ima snažan protuoklopni sustav u Kornetu i vlastiti razvoj, ali hrvatski paket ima širu kombinaciju platformi i načina djelovanja. To je hrvatska prednost, donosi novi broj Expressa
Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!
RAZOTKRIVAMO TAJNU MREŽU

Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!

Posao skupljanja žira od Hrvatskih šuma vrijedan tri milijuna eura dobile dvije male tvrtke koje se nikada prije tim nisu bavile. Direktno su povezane sa Zijadom Pezerovićem kojem se sudi za utaju poreza
KOLINDA GRADI KUĆU Bivša predsjednica otkrila što sve želi: 'Nemam zacrtanu viziju, ali...'
POVRATAK KORIJENIMA

KOLINDA GRADI KUĆU Bivša predsjednica otkrila što sve želi: 'Nemam zacrtanu viziju, ali...'

Na naslijeđenom zemljištu od oca u rodnom Grobniku Kolinda gradi novu kuću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026