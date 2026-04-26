Objavili manifest napadača s Trumpove gala večere: 'A sada, zašto sam sve ovo učinio...'

Cole Allen, kojeg se sumnjiči za napad tijekom večere Udruge dopisnika Bijele kuće, neposredno prije incidenta poslao je članovima obitelji opširan manifest. Kako prenosi The New York Post, riječ je o poruci dugoj više od tisuću riječi u kojoj je iznio svoje stavove i takozvana “pravila djelovanja”, navodeći da sebe vidi odgovornim za napade na predstavnike administracije.

Manifest je, prema dostupnim informacijama, poslan svega nekoliko minuta prije nego što je upao u hotel i započeo pucnjavu.

Cjeloviti sadržaj dokumenta donosimo u nastavku.

"Pozdrav svima!

Vjerojatno sam danas mnoge iznenadio. Dopustite mi da počnem isprikom svima čije sam povjerenje izigrao.

Ispričavam se roditeljima što sam im rekao da idem na razgovor za posao, a nisam precizirao da je riječ o "Najtraženijima".

Ispričavam se svojim kolegama i učenicima što sam rekao da imam hitan osobni slučaj (do trenutka kad ovo netko bude čitao, vjerojatno će mi stvarno trebati hitna pomoć, ali teško da to mogu nazvati stanjem koje sam si sam izazvao).

Ispričavam se svim ljudima s kojima sam putovao, svim radnicima koji su rukovali mojom prtljagom i svim ostalim osobama u hotelu koje nisu bile meta, a koje sam ugrozio samom svojom blizinom.

Ispričavam se svima koji su bili zlostavljani i/ili ubijeni prije ovoga, svima koji su patili prije nego što sam ovo uspio pokušati i svima koji će možda i dalje patiti nakon ovoga, neovisno o mom uspjehu ili neuspjehu.

Ne očekujem oprost, no da sam vidio ikakav drugi način da ovo izvedem, iskoristio bih ga. Još jednom, moje iskrene isprike.

A sada, zašto sam sve ovo učinio:

Ja sam državljanin Sjedinjenih Američkih Država.

Ono što moji predstavnici čine, odražava se i na mene.

I više nisam spreman dopustiti da pedofil, silovatelj i izdajica kalja moje ruke svojim zločinima.

(Dobro, da budem potpuno iskren, već odavno nisam bio spreman, ali ovo je prva stvarna prilika da nešto poduzmem u vezi s tim.)

Dok o ovome raspravljam, proći ću i kroz svoja predviđena pravila djelovanja (vjerojatno u užasnom formatu, ali nisam vojnik, pa što je tu je).

Dužnosnici administracije (isključujući g. Patela): oni su mete, s prioritetom od najvišeg prema najnižem rangu.

Tajna služba: oni su mete samo ako je nužno i treba ih onesposobiti bez smrtonosnih posljedica ako je moguće (npr. nadam se da nose pancirke jer hitac iz sačmarice u torzo uništava ljude koji nisu zaštićeni).

Hotelsko osiguranje: nisu mete ako je ikako moguće (tj. osim ako pucaju na mene).

Kapitolska policija: isto kao hotelsko osiguranje.

Nacionalna garda: isto kao hotelsko osiguranje.

Zaposlenici hotela: uopće nisu mete.

Gosti: uopće nisu mete.

Kako bih smanjio broj žrtava, koristit ću sačmu umjesto jedinačnih zrna (manje prodiranje kroz zidove).

Ipak bih prošao kroz većinu ljudi ovdje da dođem do meta ako bi to bilo apsolutno nužno (na temelju toga da je većina ljudi odabrala doći na govor pedofila, silovatelja i izdajnika te su stoga suučesnici), ali stvarno se nadam da do toga neće doći.

Prigovor 1: Kao kršćanin, trebao bi okrenuti drugi obraz.

Odgovor: Drugi obraz okrećeš kada si ti sam potlačen. Nisam ja taj koji je silovan u pritvoru. Nisam ja ribar pogubljen bez suđenja. Nisam ja učenik raznesen u komade, dijete izgladnjelo do smrti ili tinejdžerica koju su zlostavljali brojni kriminalci iz ove administracije.

Okretati drugi obraz dok je netko drugi tlačen nije kršćanski; to je suučesništvo u zločinima tlačitelja.

Prigovor 2: Ovo nije pogodan trenutak da to učiniš.

Odgovor: Svatko tko tako misli trebao bi odvojiti nekoliko minuta i shvatiti da se svijet ne vrti oko njega. Mislite li da, kada vidim nekoga silovanog, ubijenog ili zlostavljanog, trebam samo proći pored jer bi to bilo "nezgodno" za one koji nisu žrtve?

Ovo je bio najbolji trenutak i najbolja prilika za uspjeh koje sam se mogao sjetiti.

Prigovor 3: Nisi ih sve uhvatio.

Odgovor: Negdje se mora početi.

Prigovor 4: Kao netko tko je napola crnac, a napola bijelac, ti ne bi trebao ovo raditi.

Odgovor: Ne vidim da itko drugi preuzima odgovornost.

Prigovor 5: Podajte caru carevo.

Odgovor: Sjedinjene Američke Države vode se zakonom, a ne bilo kojom osobom ili skupinom ljudi. U mjeri u kojoj predstavnici i suci ne poštuju zakon, nitko im nije dužan dati išta što je tako nezakonito naređeno.

Također bih želio izraziti zahvalnost velikom broju ljudi, budući da vjerojatno više neću moći razgovarati s njima (osim ako je Tajna služba zapanjujuće nesposobna).

Hvala mojoj obitelji, i onoj biološkoj i onoj crkvenoj, na vašoj ljubavi tijekom ove 31 godine.

Hvala mojim prijateljima na vašem društvu tijekom mnogo godina.

Hvala mojim kolegama na mnogim poslovima, na vašoj pozitivnosti i profesionalnosti.

Hvala mojim učenicima na vašem entuzijazmu i ljubavi prema učenju.

Hvala brojnim poznanicima koje sam upoznao, osobno i online, na kratkim interakcijama i dugotrajnim vezama, na vašim perspektivama i inspiraciji.

Hvala vam svima na svemu.

S poštovanjem,

Cole "coldForce" "Prijateljski savezni ubojica" Allen

P.S. U redu, sada kad su sve sentimentalne stvari gotove, što, dovraga, radi Tajna služba? Oprostite, sad ću se malo ispuhati i odbaciti formalni ton.

Mislim, očekivao sam kamere na svakom uglu, prisluškivane sobe, naoružane agente na svakih par metara, detektore metala posvuda.

A što sam dobio (tko zna, možda se zafrkavaju sa mnom!) - ništa.

Nema nikakvog osiguranja.

Ni u prijevozu.

Ni u hotelu.

Ni na samom događaju.

Jedina stvar koju sam odmah primijetio pri ulasku u hotel bio je osjećaj bahatosti.

Ušao sam s više komada oružja i nitko ondje nije ni pomislio da bih mogao biti prijetnja.

Osiguranje je vani, fokusirano na prosvjednike i one koji tek stižu. Očito nitko nije razmislio o tome što se događa ako se netko prijavi dan ranije.

Ova razina nesposobnosti je luda i iskreno se nadam da će se to ispraviti dok ova zemlja ponovno ne dobije istinski sposobno vodstvo.

Da sam iranski agent, a ne američki državljanin, mogao sam ovdje unijeti jebeni "Ma Deuce" i nitko ne bi ni trepnuo.

Stvarno ludo.

Aha, i ako koga zanima kakav je osjećaj učiniti ovako nešto: užasan je. Povraća mi se; plače mi se zbog svega što sam htio učiniti, a nikad neću, zbog svih ljudi čije povjerenje ovime izdajem; osjećam bijes kad pomislim na sve što je ova administracija učinila.

Stvarno ne preporučujem! Ostanite u školi, djeco", stoji u navodnom manifestu napadača.