Kralj Charles reagirao na uhićenje brata: 'Zakon mora ići svojim tijekom, zabrinut sam'

Britanski kralj Karlo III. rekao je u četvrtak da je s "najdubljom zabrinutošću" primio vijest o uhićenju svog mlađeg brata, bivšeg princa Andrewa, dodajući da zakon mora ići svojim tijekom.

"S najdubljom zabrinutošću primio sam vijesti o Andrewu Mountbatten-Windsoru i sumnji na nedolično ponašanje u javnoj službi", rekao je kralj Karlo u priopćenju.

"Sada slijedi potpun, pravedan i pravilan postupak kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i istražit će ga odgovarajuća tijela... Dopustite mi da jasno kažem: zakon mora ići svojim tijekom", dodao je.

"U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i iskrenu podršku i suradnju."

Naglasio je da "ne bi bilo u redu" da dalje komentira ovaj slučaj dok traje postupak.

"U međuvremenu, moja obitelj i ja nastavit ćemo obavljati svoju dužnost i služiti svima vama", zaključio je britanski kralj u priopćenju.

Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je u četvrtak zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti na temelju navoda da je pokojnom financijeru i seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu slao povjerljive dokumente vlade, izvijestio je BBC.

Policija pokrajine Thames Valley je ranije ovog mjeseca rekla da njeni pripadnici istražuju tvrdnje da je Mountbatten-Windsor prosljeđivao dokumente Epsteinu, prema podacima koje je objavila američka vlada.

"Policija Thames Valleyja je otvorila istragu kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti", objavila je policija u priopćenju na društvenoj platformi X.

"Muškarac u svojim 60-im godinama iz Norfolka je uhićen i u pritvoru je. Prema nacionalnim smjernicama, nećemo imenovati uhićenog muškarca".

Ranije su novine pisale o tome da je šest neoznačenih policijskih automobila i oko osam policijskih službenika u civilnoj odjeći došlo na imanje Sandringham u istočnoj Engleskoj, gdje sada živi Mountbatten-Windsor, kojemu je u četvrtak 66. rođendan.