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NAKON MJESECI RADOVA

Krapinski nadvožnjak ponovno se otvara za promet

Piše HINA,
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Krapinski nadvožnjak ponovno se otvara za promet
Foto: Google Maps
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Promet preko krapinskog nadvožnjaka ponovno će biti uspostavljen u četvrtak poslijepodne nakon završetka radova na njegovoj sanaciji, dok bi cjelovita obnova vrijedna 2,8 milijuna eura trebala biti dovršena do kraja godine

Radovi na sanaciji nadvožnjaka započeli su krajem listopada prošle godine, a obuhvaćaju potpunu obnovu konstrukcije, od gornjeg do donjeg ustroja. U dosadašnjoj fazi obnovljena je kolnička konstrukcija i zamijenjene su pješačke ograde, čime su stvoreni uvjeti za ponovno puštanje prometa.

U nastavku radova slijedi postavljanje zaštitnih odbojnih ograda uz privremenu regulaciju prometa semaforima tijekom približno 15 dana, bez većih zastoja. Najzahtjevniji zahvati na jednom rasponu nadvožnjaka izvodit će se noću kako bi se promet što manje ometao.

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Tijekom radova otkrivena su dodatna oštećenja konstrukcije, među kojima i posljedice potresa, zbog čega je bilo potrebno prilagoditi dinamiku izvođenja radova.

Gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović rekao je da je zatvaranje nadvožnjaka predstavljalo izazov za građane, ali da je sanacija bila nužna jer šezdeset godina na tom objektu nije bilo ozbiljnijih zahvata.

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