Obavijesti

News

Komentari 0
NAJAVILI POMOĆ

KRAS o slučaju pasa s Učke: 'Zlostavljanje je nedopustivo'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
KRAS o slučaju pasa s Učke: 'Zlostavljanje je nedopustivo'
24sata Rijeka: Kuća na Učki u kojoj su nađeni psi i azil za pse na Viškovu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nakon šokantnog slučaja zanemarenih i uginulih pasa na Učki, Koordinacijska radna skupina za zaštitu životinja PGŽ-a najavila je pomoć spašenim životinjama

Koordinacijska radna skupina za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije (KRAS) priopćila je da će, nakon što je nedavno na Učki u nehumanim uvjetima pronađeno 47 pasa, pomoći kako bi im se osigurala potrebna skrb te su poručili da je zlostavljanje životinja nedopustivo. Iz KRAS-a su u srijedu naglasili da su s velikom potresenošću primili vijest o slučaju na području Učke, gdje je u teškim i nehumanim uvjetima pronađeno i preuzeto 47 pasa, dok su pojedine životinje, nažalost, uginule. Dodaju da će se, uz podršku Primorsko-goranske županije, uključiti u aktivnosti i pomoći kako bi se spašenim psima osigurala potrebna veterinarska skrb i omogućio oporavak. Zanemareni i uginuli psi zatečeni su u kući na Učki nakon što je vlasnik pasa nedavno poginuo u prometnoj nesreći. 

SPASILI IH HOROR KOD RIJEKE Izgladnjivao 47 pasa. Volonteri azila pronašli 30 mrtvih pasa u škrinjama...
HOROR KOD RIJEKE Izgladnjivao 47 pasa. Volonteri azila pronašli 30 mrtvih pasa u škrinjama...

Riječ je o slučaju koji duboko uznemiruje javnost i jasno pokazuje koliko je važno da se na svaku sumnju na zanemarivanje ili zlostavljanje životinja reagira brzo, odgovorno i odlučno, naveli su iz radne skupine te istaknuli kako zanemarivanje životinja nije privatna stvar pojedinca, nego ozbiljan društveni problem koji traži postupanje nadležnih službi i jasnu osudu zajednice.

Iz KRAS-a su iskazali zahvalnost svim službama, volonterima, veterinarima i građanima, koji su se uključili u spašavanje, prijevoz, zbrinjavanje i oporavak pasa, ističući kako u takvim situacijama posebno dolazi do izražaja važnost suradnje institucija i ljudi koji su spremni odmah pomoći.

IMANJE NA UČKI Vlasnik pasa koje su spasili kod Rijeke je nedavno poginuo u prometnoj nesreći na A1
Vlasnik pasa koje su spasili kod Rijeke je nedavno poginuo u prometnoj nesreći na A1

Ovaj slučaj snažan je podsjetnik na potrebu dodatnog jačanja svijesti o odgovornom odnosu prema životinjama, važnosti njihove zaštite te pravodobnog reagiranja na svaku sumnju u zanemarivanje ili zlostavljanje, kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih tragičnih situacija, poručili su iz KRAS-a, koji okuplja sve koje se aktivno bave zaštitom životinja bez obzira radi li se o institucijama, udrugama ili pojedincima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Cura koja je mlatila Filipinca u Zagrebu od ranije je poznata policiji po nasilnom ponašanju
IMA SAMO 20 GODINA

Cura koja je mlatila Filipinca u Zagrebu od ranije je poznata policiji po nasilnom ponašanju

Iz policije su priopćili da je žena uhićena u ranim večernjim satima te da je nad njom u tijeku kriminalističko istraživanje. Zbog toga još nije poznato i za što će se teretiti djevojku.
UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'
INCIDENT U ZAGREBU

UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'

Na snimci se vidi kako ga djevojka više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje
Obrat na sudu! Djevojci koja je tukla Filipinca kaznena prijava? Pustili su je pa su je opet priveli
PLAKALA NA HODNIKU

Obrat na sudu! Djevojci koja je tukla Filipinca kaznena prijava? Pustili su je pa su je opet priveli

Policija je protiv djevojke (20) podnijela prekršajnu prijavu zbog narušavanja javnog reda i mira. No, nakon što se u postaju javila žrtva, povukli su prijavu i opet je uhitili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026