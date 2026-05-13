KRAS o slučaju pasa s Učke: 'Zlostavljanje je nedopustivo'

Koordinacijska radna skupina za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije (KRAS) priopćila je da će, nakon što je nedavno na Učki u nehumanim uvjetima pronađeno 47 pasa, pomoći kako bi im se osigurala potrebna skrb te su poručili da je zlostavljanje životinja nedopustivo. Iz KRAS-a su u srijedu naglasili da su s velikom potresenošću primili vijest o slučaju na području Učke, gdje je u teškim i nehumanim uvjetima pronađeno i preuzeto 47 pasa, dok su pojedine životinje, nažalost, uginule. Dodaju da će se, uz podršku Primorsko-goranske županije, uključiti u aktivnosti i pomoći kako bi se spašenim psima osigurala potrebna veterinarska skrb i omogućio oporavak. Zanemareni i uginuli psi zatečeni su u kući na Učki nakon što je vlasnik pasa nedavno poginuo u prometnoj nesreći.

Riječ je o slučaju koji duboko uznemiruje javnost i jasno pokazuje koliko je važno da se na svaku sumnju na zanemarivanje ili zlostavljanje životinja reagira brzo, odgovorno i odlučno, naveli su iz radne skupine te istaknuli kako zanemarivanje životinja nije privatna stvar pojedinca, nego ozbiljan društveni problem koji traži postupanje nadležnih službi i jasnu osudu zajednice.

Iz KRAS-a su iskazali zahvalnost svim službama, volonterima, veterinarima i građanima, koji su se uključili u spašavanje, prijevoz, zbrinjavanje i oporavak pasa, ističući kako u takvim situacijama posebno dolazi do izražaja važnost suradnje institucija i ljudi koji su spremni odmah pomoći.

Ovaj slučaj snažan je podsjetnik na potrebu dodatnog jačanja svijesti o odgovornom odnosu prema životinjama, važnosti njihove zaštite te pravodobnog reagiranja na svaku sumnju u zanemarivanje ili zlostavljanje, kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih tragičnih situacija, poručili su iz KRAS-a, koji okuplja sve koje se aktivno bave zaštitom životinja bez obzira radi li se o institucijama, udrugama ili pojedincima.