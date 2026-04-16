Krauthacker odbacuje optužbe o ucjeni: 'Nikada nisam tražila novac, sve je dokumentirano'

Bivša djelatnica Hrvatskog judo saveza, Ana Krauthacker, putem svojih odvjetnika uputila je u četvrtak dva demantija na izjave predstavnika Hrvatskog judo saveza (HJS). Odbacila je optužbe da je pokušala ucijeniti čelnika iz sportskih krugova, i napisala kako "nikada nije tražila nikakav novac niti bi se upuštala u ucjene".

Napomenula je da za sve svoje navode posjeduje pisanu komunikaciju, za koju tvrdi da jasno pobija optužbe. Posebno naglašava kako je prozvani Siniša Krajač, tijekom istog dana 15. travnja, mijenjao svoje izjave u medijima, što, kako navodi, dodatno dovodi u pitanje njihovu vjerodostojnost.

Krauthacker se osvrnula i na sastanak održan u svibnju 2025. godine u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora, koji je, prema njezinim riječima, inicirao upravo njezin kritičar s ciljem mirnog rješavanja radnih sporova između nje i Hrvatskog judo saveza. Na sastanku su, uz njega kao predstavnika HOO-a, sudjelovali predstavnik Saveza Neven Šavora te Krauthacker s odvjetnikom.

Ističe kako na sastanak nisu došle ključne osobe Saveza, uključujući predsjednicu i pravnu zastupnicu, zbog čega nisu doneseni nikakvi zaključci. Dodaje da je susret protekao u mirnom tonu, bez tenzija, te da su sve strane iznijele svoja stajališta. Ujedno odlučno odbacuje tvrdnje da su se na sastanku vodili razgovori o privatnim temama ili članovima obitelji, navodeći da takve teme „nikada nisu bile predmet razgovora“.

Kao dodatni argument protiv optužbi o ucjeni, Krauthacker navodi kako je pravne postupke protiv Hrvatskog judo saveza pokrenula mjesecima prije spornog sastanka, uključujući prijave nadležnim institucijama i sudske sporove, uz već dostavljenu dokumentaciju.

Osvrnula se i na javne navode o navodnim 'eksplicitnim snimkama', istaknuvši da o tome nema nikakvih saznanja niti posjeduje bilo kakve takve materijale. Poručuje kako ne želi biti 'žrtveno janje ili kolateralna žrtva' tuđih problema.

Podsjetimo, međusobna optuživanja krenula su nakon što su 24sata otkrila aferu u tom savezu o sumnjivom trošenju novca. Otkrili smo kako Hrvatski judo savez plaća i privatna ljetovanja visokim dužnosnicima Hrvatskog olimpijskog odbora, pa i ono sina Siniše Krajača, glavnog tajnika HOO, Uskok je uzeo dokumentaciju o trošenju iz Judo saveza. Otkrili smo i da je Judo savez osigurao Toyotu Land Cruiser svom počasnom predsjedniku, HDZ-ovu Tomislavu Čuljku.

Sam Krajač jučer je kroz tri intervjua pokušao demantirati situaciju i pri tome rekao kako je on zapravo žrtva ucjene Krauthacker.

- Hrvatski judo savez nije platio račune moga sina. Nakon određenog vremena, kada je Ana Krauthacker i Hrvoje Lindi, kada su zbog svojih nepravilnosti dobili otkaz u Hrvatskom judo savezu, pojavila se Ana Krauthacker u uredu na preporuku Hrvoja Lindija i tražila me 50.000 eura da ne objavi kompromitirajući materijal - rekao je Krajač

U drugom očitovanju Krauthacker, koje potpisuje odvjetničko društvo Banović, Fosić, Margić i Staničić, Krauthacker navodi da posjeduje pisanu komunikaciju koja, kako tvrdi, potvrđuje da je bila izložena pritiscima od strane Saveza još tijekom 2024. godine. Ističe i da je u tom razdoblju bila na bolovanju te da je sama zatražila kontrolu bolovanja, koju je HJS, prema navodima, proveo tri puta.

U dopisu se također osporavaju izjave predsjednice HJS-a Sande Čorak i pravne zastupnice Saveza, uz tvrdnju da su njihovi javni istupi međusobno proturječni i usmjereni na zaštitu trećih osoba. Krauthacker naglašava da su pregovori o otpremnini i naknadi štete vođeni upravo u kontekstu navoda o mobbingu, koje sada iznosi i pred sudom.

Posebno ističe kako je tijekom sudskog postupka zatražila isključenje javnosti zbog potrebe iznošenja medicinske dokumentacije, naglašavajući da nije željela da se njezino zdravstveno stanje javno iznosi, osobito zbog zaštite privatnosti njezine djece. Smatra da je Savez svojim javnim istupom prekršio tu granicu te pokušao utjecati na tijek postupka.

U demantiju se navodi i da su izjave o njezinom psihičkom stanju neprimjerene i neutemeljene, ističući da se tijekom bolovanja uredno liječila. Takve tvrdnje ocjenjuje 'deplasiranima i neetičnima'.

Iz Hrvatskog judo saveza zasad nema dodatnog očitovanja na ovaj demanti.