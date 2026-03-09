Obavijesti

UVELI DOBNA OGRANIČENJA

Australci masovno koriste VPN nakon uvođenja graničenja koji blokiraju pornografske stranice

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Nakon obvezne provjere dobi i blokade stranica, VPN aplikacije skočile su među najpreuzimanije u zemlji

Admiral

Australci su naveliko počeli preuzimati virtualne privatne mreže (VPN), dok je jedan od najvećih svjetskih distributera pornografskog sadržaja objavio je da blokira korisnike iz te zemlje nakon što je Australija u ponedjeljak uvela opsežna dobna ograničenja na internetu. Australija je prošlog prosinca postala prva država koja je uvela nacionalnu zabranu korištenja društvenih mreža za tinejdžere. Zaseban zakon sada zahtijeva od chatbot servisa pokretanih umjetnom inteligencijom da maloljetnicima onemoguće pristup određenom sadržaju - uključujući pornografiju, ekstremno nasilje te materijale povezane sa samoozljeđivanjem i poremećajima prehrane - ili im prijete milijunske kazne.

Zemlja se također pridružila Velikoj Britaniji, Francuskoj i desecima američkih saveznih država koje zahtijevaju da internetske stranice s pornografskim sadržajem provjere imaju li korisnici više od 18 godina.

Trgovine aplikacijama također moraju provjeravati dob prije nego što dopuste preuzimanje softvera označenog oznakom 18+.

Povjerenica za internetsku sigurnost Julie Inman Grant rekla je da je cilj tih mjera djeci osigurati istu zaštitu na internetu kakvu društvo očekuje i u stvarnom svijetu.

- Dijete danas ne može ući u bar i naručiti piće, ne može ušetati u striptiz klub ili razgledavati trgovinu za odrasle niti sjesti za kartaški stol u kasinu. Ovim se u digitalni prostor zapravo prenose zaštitne mjere koje imamo za djecu - rekla je za australsku javnu televiziju.

Tri od 15 najviše preuzimanih besplatnih aplikacija za pametne telefone u ponedjeljak su VPN aplikacije, pokazuje ljestvica koju je objavio proizvođač iPhonea Apple. Najviše preuziman VPN, nazvan VPN - Super Unlimited Proxy,  na toj je ljestvici ispred ostalih društvenih mreža. Svi uređaji povezani na internet imaju jedinstveni identifikacijski kod koji otkriva njihovu lokaciju, a VPN-ovi skrivaju lokaciju korisnika dodjeljivanjem novog koda uređaju.

Kanadska tvrtka Aylo, vlasnik velike mreže pornografskih internetskih stranica, u međuvremenu je blokirala pristup Australaca platformama RedTube i YouPorn, dok je verzija stranice Pornhub dostupna bez eksplicitnog sadržaja.

Na svim stranicama pojavila se poruka „trenutačno nije moguće otvoriti nove korisničke račune u vašoj regiji”. Aylo je u e-poruci naveo da je „ograničio pristup svojim platformama na nekoliko lokacija, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i niz američkih saveznih država, zbog neučinkovitih i nedosljednih zakona o provjeri dobi”.

Tom Sulston, zamjenik predsjednika organizacije za digitalna prava Digital Rights Watch, rekao je da ne iznenađuje što korisnici posežu za VPN-ovima.

- Nadam se da će, osim što će otkriti da to funkcionira za pristup ‘pikantnijim’ internetskim stranicama, shvatiti i da je općenito dobra ideja koristiti VPN dok surfaju internetom, jer pruža određenu razinu zaštite privatnosti - dodao je.

