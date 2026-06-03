Kreće gradnja nove školske dvorane u Kelemenu: Projekt vrijedan gotovo 600.000 eura

Varaždinska županija pokrenula je novo ulaganje u obrazovnu infrastrukturu, u srijedu su potpisani ugovori za dogradnju školske sportske dvorane Područne škole Kelemen u sastavu OŠ Petar Zrinski Jalžabet, a projekt je vrijedan gotovo 600.000 eura. Za projekt je osigurano 496.566 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok će ostatak potrebnih sredstava osigurati Varaždinska županija kao nositelj projekta. Ugovor o izvođenju radova vrijedan 580.897 eura potpisan je s varaždinskom tvrtkom Protekt standard, odabranom u postupku javne nabave, dok će stručni nadzor i koordinaciju zaštite na radu provoditi Studio Nexar iz Ivanca temeljem ugovora vrijednog 10.000 eura.

Nova sportska dvorana površine 188,5 četvornih metara gradit će se uz postojeću školsku zgradu te će biti povezana spojnim hodnikom. Projekt uključuje i svlačionice, spremišta, sanitarne sadržaje, prostor za nastavnika te uređenje vanjskog prostora i izravan izlaz na sportske terene.

Kako je istaknuto, 42 učenika PŠ Kelemen nastavu tjelesne i zdravstvene kulture trenutno pohađa u manjoj prostoriji u potkrovlju škole, zbog čega je izgradnja dvorane dugogodišnja potreba škole i lokalne zajednice.

„Ovim projektom bit će zaokružena ulaganja u Područnu školu Kelemen i dodatno podignut standard. Učenici su desetljećima nastavu tjelesne i zdravstvene kulture imali u neadekvatnom prostoru, što će uskoro biti prošlost”, rekao je varaždinski župan Anđelko Stričak.

Pritom je podsjetio kako je Varaždinska županija prije manje od dva mjeseca završila energetsku obnovu matične OŠ Jalžabet, vrijednu više od 2,1 milijun eura.