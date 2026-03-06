Obavijesti

Kremlj: Finska nam prijeti!

Piše HINA,
Foto: Ramil Sitdikov

Prema riječima finskog ministra obrane Anttija Häkkänena, vladin prijedlog omogućio bi "uvođenje nuklearnog oružja" u zemlju...

Admiral

Kremlj je u petak ocijenio da Finska "prijeti" Rusiji najavom izmjene svog zakonodavstva kako bi se uklonila ograničenja prisutnosti nuklearnog oružja na finskom teritoriju. „Vidjeli smo te izjave koje vode do eskalacije napetosti na europskom kontinentu. Raspoređivanjem nuklearnog oružja na svom teritoriju, Finska nam počinje biti prijetnja", rekao je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

„A ako nam Finska bude prijetila, poduzet ćemo odgovarajuće mjere", upozorio je Peskov.

Helsinki je u četvrtak objavio da razmatra tu mogućnost kako bi se uskladio s NATO-vom politikom odvraćanja, prenosi France Presse.

Prema riječima finskog ministra obrane Anttija Häkkänena, vladin prijedlog omogućio bi "uvođenje nuklearnog oružja" u zemlju, njegov "transport, isporuku ili posjedovanje", pod uvjetom da je to "vezano za vojnu obranu Finske". U svim drugim situacijama nuklearno oružje ostalo bi zabranjeno, pojasnio je ministar. 

Häkkänen je istaknuo da se sigurnosno okruženje Finske i Europe "temeljito promijenilo i pogoršalo" nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Finska je od tada napustila svoju desetljećima staru politiku vojne neutralnosti i u travnju 2023. pristupila NATO-u. Ta promjena zahtijeva i izmjenu zakona o nuklearnoj energiji te kaznenog zakona.

Većina zemalja članica Saveza "u svom zakonodavstvu nema ograničenja pune primjene politike obrane i odvraćanja NATO-a", naglasio je Häkkänen.

Vladajuća desna koalicija izvijestila je da je prijedlog zakona upućen na savjetovanje koje traje do 2. travnja, izrazivši nadu da će potom biti usvojen u najkraćem mogućem roku, piše France Presse. 

