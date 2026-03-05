Kremlj: Iran nas nije tražio pomoć u oružju, stav je jasan!

Iran je prošle godine s Moskvom sklopio 20-godišnji sporazum o strateškom partnerstvu, Rusija gradi dva nova nuklearna bloka u Bušehru, mjestu jedine iranske nuklearne elektrane, a Iran je Rusiji isporučio bespilotne letjelice tipa šahed za upotrebu protiv Ukrajine.

Na pitanje novinara u četvrtak namjerava li Rusija pružiti materijalnu pomoć Iranu, uključujući isporuke oružja, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima je rekao:"U ovom slučaju, nije bilo zahtjeva s iranske strane. Naš dosljedan stav je dobro poznat svima i nije bilo promjena u tom pogledu."

Rusija je osudila američko-izraelske napade i pozvala na trenutni prekid vatre protiv zemlje s kojom se posljednjih godina zbližila.

Kremlj tvrdi da te dvije zemlje provociraju Iran da napada ciljeve diljem regije, ocijenivši da nema znakova da će Washington i Tel Aviv popustiti.

Arapske države u Zaljevu, sve bliske saveznice SAD-a, od kojih neke imaju bliske veze i s Rusijom, našle su se pod iranskim napadima dronovima i raketama otkako su Sjedinjene Države i Izrael u subotu pokrenuli zračne napade na Iran.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je telefonski razgovarao s čelnicima četiriju arapskih država Zaljeva. U razgovoru je nudio da iskoristi svoje veze s Iranom kako bi prenio zabrinutost zbog napada Teherana na naftnu infrastrukturu diljem regije.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak je u izjavi optužilo SAD i Izrael da namjerno pokušavaju uvući arapske države Zaljeva u širi sukob.

"Namjerno su izazvali Iran na uzvratne napade na ciljeve u nekim arapskim zemljama, što je dovelo do ljudskih i materijalnih gubitaka, zbog čega ruska strana duboko žali", priopćilo je ministarstvo.

"Time oni (Washington i Tel Aviv) pokušavaju uvući Arape u rat za tuđe interese".