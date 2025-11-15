Đavolja pomoćnica: Maxwell je vrbovala djevojčice za pedofila Epsteina. Njoj je pisao o Trumpu

Ovog tjedna američki Demokrati objavili su mailove koje je seksualni predator Jeffrey Epstein slao svojem 'krugu' ljudi. U njima se spominje američki predsjednik Donald Trump, a Epstein je mailove o njemu, naravno, slao svojoj 'najdražoj curi' - Ghislaine Maxwell, koju slobodno možemo nazvati - đavoljom pomoćnicom. U jednom od mailova Epstein opisuje Trumpa kao "psa koji nije zalajao", insinuirajući kako je znao za njegove grijehe...

A Maxwell je bila ta koja je vodila svijet trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja. Uvijek uz Epsteina, negdje blizu, u sjeni...

Ghislaine Maxwell rođena je na Božić 1961. godine u Maisons-Laffitteu, zapadnom predgrađu Pariza. Bila je 9. dijete medijskog tajkuna Roberta i naučnice Elizabeth. Obitelj je bila, slobodno možemo to reći, ludo bogata. Ali nisu ni stigli proslaviti rođenje malene Ghislaine kako treba, kad ih je zadesila tragedija.

Njezin 15-godišnji brat Michael sudjelovao je u prometnoj nesreći i završio je u komi iz koje se nije probudio. Preminuo je sedam godina kasnije. Ta nesreća razorila je obitelj. Majka Elizabetha priznala je kasnije kako su ona i suprug "jedva pogledali u tu bebu nakon smrti Michaela". Obitelj je kasnije preselila u Oxford, gdje je njezin otac, u principu na prevaru, nabavio velebnu vilu s čak 53 prostorije. Nekad u to vrijeme, jer je malena Ghislaine pokazivala znakove anoreksije, roditelji su shvatili da su je predugo zanemarivali i priča se promijenila za 180 stupnjeva.

Postala je očeva miljenica, pazili su na nju više nego na drugu djecu, a ona je ispunjavala sve očeve želje. Otac Robert je, pokazat će kasnije izjave njegovih suradnika, ali i članova obitelji, često bio okrutan prema djeci. Kažnjavao bi ih ako bi mu krivo odgovorili na pitanja o politici i biznisu i općenito nije bio ugodan čovjek.

Otac tiranin i prevarant

No Ghislaine se istaknula kao 'najbolja' među osmero žive djece Maxwellovih. Otac joj je počeo davati i poslove, postavio ju je za predsjednicu nogometnog kluba Oxford, koristio ju je kao posrednicu i izaslanicu, za nju je otvarao kompanije...Uglavnom, kako je on širio svoj biznis, često i ilegalno, tako je i ona dobivala svoj dio kolača.

U međuvremenu je stekla diplomu iz moderne povijesti i jezika sa sveučilišta u Oxfordu. No unatoč tome što joj je vjerovao oko posla, privatno ju je ograničavao. Postavljao joj je zabrane oko potencijalnih veza i zabranio joj je da dovodi dečke na imanje, kao i da ih netko vidi u javnosti.

Tamo negdje početkom 80-ih počeo je i njezin proboj na društvenoj sceni Londona. Ubrzo je postala možda i najutjecajnija članica visokog društva i počela se družiti sa slavnima. Njezine zabave bile su među najpopularnijima među bogatašima Britanije.Godine 1991. njezin otac završava jedan od svojih najvećih poslova.

Kupio je New York Daily News i ostavio nju 'preko bare' kao izaslanicu. Niti deset mjeseci kasnije, Robert je preminuo. Njegovo tijelo pronađeno je kod Kanarskih otoka. Smrt je upisana kao utapanje, nije bilo ničega da navede istražitelje da je do nje došlo nasilnim putem.No u tu priču Ghislaine nije povjerovala.

Nekoliko godina kasnije poručila je kako smatra da je njezin otac ubijen "jer nije tip koji bi počinio samoubojstvo".Ali nije mogla previše tugovati, jer su ubrzo nakon smrti u javnost izašli podaci o mutnom poslovanju njezina oca.

On je teško oštetio više od 30.000 radnika svoje kompanije raznim financijskim malverzacijama preko Mirror fonda. Zbog sudjelovanja u tim poslovima kasnije su optužena i njezina dva brata, ali su oslobođeni krivnje. Britanska vlada morala je pribaviti sredstva da spasi poslove, potrošeno je oko 100 milijuna funti, a vijest da su Maxwellovi potkradali radnike dovela je do toga da su postali 'persone non grate' na Otoku. Iako je dokaza o teškim malverzacijama bila puno, Ghislaine ih je uvijek odbacivala.

Upoznavanje s Epsteinom

Kako na Otoku i više nije bila tako omiljena, ubrzo pakira kofere i seli se za trajno u New York početkom 90-ih. Tamo upoznaje američkog financijera Jeffreyja Epsteina i par uskoro ulazi u ljubavnu vezu koja je potrajala nekoliko godina.Lako je i zaključiti što ju je privuklo Epsteinu. Baš kao njezin otac, rođen je u siromašnoj obitelji i ogromno bogatstvo je sam zaradio. Bili su i sličnog karaktera. Voljeli su da im se udovoljava i da 'budu šefovi'. A Ghislaine je bila spremna 'služiti'. Kad su točno prekinuli, nije poznato, ali nije to bio klasičan prijevod. Epstein ju je idućih desetljeća nazivao svojom "glavnom djevojkom", "šeficom imanja"...

Ona je zapošljavala i otpuštala ljude za njega... I nije bila baš dobra ni razumna šefica. Radnice je opisuju kao izrazito agresivnu osobu. Cijelo to vrijeme ona i Epstein uživali su na najluksuznijim partijima, družili se s Donaldom Trumpom, Billom Clintonom, (bivšim) princom Andrewom... Ali iza svih tih druženja, osmijeha i glamura skrivala se mračna tajna.

Foto: Profimedia

Godine 2005. policija je pokrenula prvu istragu protiv Epsteina nakon prijave jednog roditelja da je financijer seksualno napastovao njegovu 14-godišnju kćer. Više od godinu dana policija je pratila i istraživala Epsteina, pretresli su mu kuću, uključio se i FBI...U njegovoj kući pronašli su razne fotografije djevojki, često mlađih od 16 godina, priručnike o fetišima i dominaciji, Na imanje bi mu na 'masaže' dovodili djevojke i dječake koje iskorištavao.

Užasno zlostavljanje

Kasnijom istragom. što policijskom, što nezavisnom, brojka zlostavljanih popela se do 80. Navodno je za jedan rođendan kao poklon 'dobio' 12-godišnje trojke koje je seksualno zlostavljao, a onda vratio avionom u njihovu domovinu. Osuđen je u siječnju 2008. godine na samo 18 mjeseci zatvora, od čega je odslužio 13. Ali nakon prve optužbe, počele su se javljati njegove druge brojne žrtve, Ghislaine i Epstein više se nisu pojavljivali zajedno u javnosti.

Ona je odlučila 'nestati'. Prije ste je mogli vidjeti na deset domjenaka tjedno, a sad je nema nigdje. Jasno je i zašto. Do nje su došle informacije kako je napokon 'uhvaćena' i da je istraga doznala kako je ona bila ta koja je dovodila djevojke Epsteinu i ostalima. Bila mu je djevojka i madam.

- Ghislaine me obučavala kako zadovoljiti Epsteina. Govorila mi je kako mu pružiti oralno zadovoljstvo. Održavali su 'seks-zabave' s maloljetnim djevojkama po New Yorku - riječi su Virginije Giuffre, koja je imala 16 godina kad ju je Epstein počeo zlostavljati. Ona je ove godine tragično preminula.

Foto: Profimedia

- Ona i Epstein seksualno su zlostavljali mene i moju 15-godišnju sestru 1996. godine. Zaposlili su me na nekom projektu ali nisu htjeli da se bavim strukom. Doveli su me i zlostavljali zajedno. Kasnije mi je prijetila da će mi uništiti život i karijeru - rekla je Maria Farmer.

Uslijedilo je još užasnih optužbi s detaljima zlostavljanja koje je trajalo godinama i u koje su bili uključeni neki od najutjecajnijih ljudi na svijetu. Epstein je završio iza rešetaka, tamo je, službeno, počinio samoubojstvo. Kad je shvatila da je čeka zatvor dala se u bijeg, a napokon je uhićena na imanju u New Hampshireu u ljeto 2020. godine.

Nadležne službe uhvatile su njezine telefonske pozive. Doznalo se i da se u međuvremenu oženila. Iako je tijekom suđenja njezin odvjetnik pokušavao situaciju prikazati da je Ghislaine zapravo bila žrtva i da nije kriva, priča, zbog brojnih dokaza, nije prošla. Ona tvrdi da ju se koristi kao žrtveno janje.

Proglašena je krivom po pet od šest točaka optužnice - uključujući i najtežu optužbu, onu za seksualnu trgovinu maloljetnicima. Osuđena je na 20 godina zatvora.

Nedavno je kazala kako nikad nije vidjela Trumpa da se ponaša neprikladno.

