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'UKRAJINA JE KLJUČ'

Predsjednik Finske: Ne vjerujem da bi Rusija riskirala napad na članicu NATO saveza

Piše HINA,
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Predsjednik Finske: Ne vjerujem da bi Rusija riskirala napad na članicu NATO saveza
Foto: Heikki Saukkomaa
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Finski predsjednik Alexander Stubb rekao je za njemački list Bild da ne vjeruje da bi Rusija riskirala napad na članicu NATO saveza, dodavši da nema smisla testirati odlučnost tog saveza

Zapadni su dužnosnici već upozorili na sve veće opasnosti ruskih hibridnih operacija po europske zemlje, uključujući kibernetičke napade, što potencijalno vodi prema izravnom sukobu s NATO savezom. Njemački dužnosnici procjenjuju da će Rusija biti u poziciji napasti NATO članicu do 2029.godine.

- Ne znam ima li netko kristalnu kuglu, no ja jednostavno ne vidim ni dokaze ni činjenice koje bi to potkrijepile - rekao je Stubb u intervjuu za Bild objavljenom u subotu. Također, ne vjeruje da bi Rusija ''ikada htjela napasti najmoćniji vojni savez na svijetu''.

Finska se pridružila NATO-u 2023.godine, godinu nakon ruskog napada na Ukrajinu, napustivši tako politiku neutralnosti. Predsjednik te zemlje napominje da Sjevernoatlantski savez treba biti spreman na bilo koji scenarij, no ocjenjuje da Moskva nipošto nije u poziciji da otvori rat s NATO-om.

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Snagu NATO saveza vidu u konvencionalnom oružju, projektilima i nuklearnom oružju.

- Nema smisla da bilo koja sila na svijetu testira odlučnost ovog saveza - rekao je Stubb.

Osim toga, Rusija se suočava s nenadoknadivim gubicima u Ukrajini, kazao je, s obzirom da svakog mjeseca ostaje bez 30 do 35 tisuća vojnika, dok na bojište pošalje oko 27 tisuća novih.

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- Dakle, imaju sve manje i manje vojnika u vrlo složenoj situaciji. Jednostavno ne mogu zamisliti da mogu mobilizirati snage na dva fronta - naglasio je finski predsjednik.

Stubb smatra da je zato Ukrajina u nikad jačoj poziciji od početka rata te je od vitalne važnosti da je Europa nastavi podupirati.

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- I vi u Njemačkoj i mi u Finskoj moramo shvatiti da je Ukrajina najbolje sigurnosno jamstvo koje imamo protiv Rusije. Ako Ukrajina izgubi, i mi ćemo izgubiti - rekao je Stubb .

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