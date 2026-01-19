Kremlj tvrdi da se Putin okupao u hladnoj vodi. Kruži stari video njega u uskim plavim hlačicama

Ruski predsjednik Vladimir Putin, kao i prošlih godina, okupao se u ledenoj vodi povodom pravoslavnog praznika Bogojavljanje, tvrde iz Kremlja.

"Bogojavljanje je za njega, kao i za ostale pravoslavce koji rade u Kremlju, veliki praznik. Vladimir Putin i ove se godine tradicionalno okupao povodom blagdana. Taj obred mnogi poštuju", poručuje glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, piše ruska RIA.

Povodom blagdana oglasio se i patrijarh Kiril, koji je nahvalio Putina...

- Došli smo do vremena kada je na čelu naše države istinski pravoslavni vođa, ne, kako kažu, po protokolu, već po uvjerenju, pravoslavni vođa, Vladimir Vladimirovič Putin - kazao je Kiril, kojeg nimalo ne smeta što Putin i dalje šalje Ruse da ginu u krvavom ratu u Ukrajini.

Gdje ratuju većinom protiv drugih pravoslavaca...

Ove godine Kremlj nije objavio snimke, samo su poručili kako je Putin to odradio, pa tko vjeruje u to, vjeruje..

A evo kako je to izgledalo prije nekoliko godina...