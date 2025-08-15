Krenule su gužve: Kolona kod Lučkog je jutros četiri kilometra

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle. Magla smanjuje vidljivost mjestimice u Lici, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i prilagodba brzine. Promet je pojačan na autocestama prema moru, posebno na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, gdje je kolona kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina oko 4 km. Slično je i na zagrebačkoj obilaznici (A3), gdje su kolone i usporavanja između čvorova Buzin i Lučko. Na graničnim prijelazima, posebice Bajakovo, čeka se i do 2 sata na ulaz u Srbiju.

Zbog blagdana, očekuje se velik broj hodočasnika na prilaznim cestama marijanskim svetištima (Sinj, Aljmaš, Trsat, Marija Bistrica, Krasno). Vozači su pozvani na poseban oprez, izbjegavanje pretjecanja i prilagodbu brzine, dok se hodočasnicima preporučuje hodanje uz desni rub kolnika i nošenje reflektirajuće odjeće.

Za teretna vozila iznad 7,5 t vrijede posebne zabrane: danas od 14:00 do 23:00 sata na državnim cestama u priobalju (osim autocesta i DC1). Dodatne zabrane vrijede i tijekom vikenda.

Zbog radova zatvorene su brojne dionice, među kojima DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice, DC38 Požega-Pleternica i druge. Na Istarskom ipsilonu (A8/A9) zabranjen je promet vozilima širim od 3 m i dužim od 22 m između tunela Učka i čvora Učka.

Pojačan je promet i na većini graničnih prijelaza prema BiH, Srbiji i Crnoj Gori, dok su na pojedinim prijelazima (npr. Gunja-Brčko) uvedene posebne zabrane za teretna vozila i autobuse.

U pomorskom prometu nema značajnijih poteškoća.