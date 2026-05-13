Krenuli su upisi u zagrebačke gradske vrtiće: Evo svih detalja

U srijedu u 9 sati započeli su upisi u zagrebačke gradske vrtiće, zahtjevi za upis moći će se predavati do 22. svibnja u 16 sati, a 17. lipnja u 15 sati Grad će objaviti preliminarne rezultate nakon kojih roditelji imaju pravo prigovora, te će 8. srpnja biti objavljeni dorađeni rezultati. Zahtjevi za upis podnose se digitalnim putem, postupak je olakšan jer je predavanje zahtjeva integrirano sa svim registrima, a sve informacije i pristup prijavi dostupni su na mrežnoj stranici vrtici.zagreb.hr

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je na konferenciji za novinare da nakon gradskih vrtića upise provode privatni i vjerski vrtići koji onda imaju još od 1100 do 1500 mjesta, ovisno jesu li to zahtjevi za jaslice ili za vrtićke skupine.

Tako da će, kako je rekla, kroz čitavo ljeto razvrstavati, optimizirati taj veliki sustav u kojem je više od 32.000 djece, te upisivati novu djecu. U rujnu očekuju da će imati svu djecu upisanu.

- Podsjetit ću da smo tek u rujnu prošle godine imali konačnu situaciju i tako očekujemo i ove godine da sva djeca koja imaju uvjete u tom trenutku budu i upisana - istaknula je. Podsjetila je da su lani u rujnu imali i slobodnih mjesta u gradskim vrtićima.

Dolenec je naglasila i da gradski vrtići upise provode tijekom cijele godine te roditelji mogu u bilo kojem trenutku kroz sustav vrtici.zagreb.hr podnijeti zahtjev za upis, kada dijete stekne uvjete.

U novoj pedagoškoj godini tri nova vrtića

Najavila je da će u novoj pedagoškoj godini imati tri nova vrtića - u Podbrežju 10 skupina, u Borovju 14 skupina i u Stenjevcu 10 skupina. To je, kaže 500-tinjak novih mjesta u odnosu na lani. Također, završavaju gradnju vrtića u Remetincu te će za njega provesti upise kada bude gotov, a to očekuju krajem jeseni ili početkom zime.

Najavila je i da će veliki, stari objekt u Dubravi, dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić, srušiti i izgraditi veliki novi vrtić za čak 16 skupina djece. Tako da ove godine na toj lokaciji neće biti upisa, ali je napravljeno sve da to apsorbiraju. Jedino tamo očekuju nešto zahtjevniju situaciju.

Dogradit će se vrtić u Sesvetama Novo Brestje, počet će graditi Osnovnu školu Čulinec koja će imati četiri vrtićke skupine te će dograditi dječji vrtić Grigor Vitez koji će se sa šest povećati na 10 skupina.

Na pitanje koliko imaju slobodnih mjesta, rekla je da će s obzirom na strukturu zahtjeva - koliko ima jasličkih a koliko vrtićkih, moći odgovoriti koliko imaju ukupno mjesta jer su jasličke skupine manje od vrtićkih, te svake godine imaju oko 400 zahtjeva za upis djece s teškoćama, a i tada je skupina manja.

Dolenec je rekla i da se broj mjesta u vrtićima kroz nove kapacitete povećao za 1400, od kada su preuzeli vlast u Zagrebu. "Kada zbrajamo sve objekte vrtića koje smo otvorili to je oko 1400 mjesta, ali treba reći da je ukupan broj djece u gradskim vrtićima i više od toga povećan, puno je napravljeno najboljom mogućom raspoređenošću vrtićkih i jasličkih skupina u svakom objektu", istaknula je.

Nadaju se da će ih s vremenom moći malo relaksirati, da i jasličke i vrtićke skupine budu unutar pedagoškog standarda.