HGSS šest sati spašavao trojicu planinara iz snježne mećave: 'Upozoravali smo ih da ne idu!'

HGSS Stanica Ogulin imala je iza sebe još jednu tešku i neprospavanu noć. Sinoć oko 21 sat stigla je dojava preko centra 112 i Stanice Delnice o trojici planinara koji su zapeli u dubokom snijegu na području Bijelih stijena.

- Unatoč savjetima i molbama da se vrate, a koje su im dolazile i iz stanice Delnice i stanice Ogulin, trojac je tvrdoglavo ostao pri svojim zamislima. Nije nam preostalo ništa drugo nego ići po njih, dok je stanica Delnice bila u pripravnosti - opisali su HGSS-ovci.

Foto: HGSS Ogulin

Uspjeli su se probiti visoko prema Bijelim stijenama, nakon čega su nastavili pješice kroz snježne nanose. Planinare su pronašli nešto prije 2 sata ujutro. Bili su živi i zdravi, ali promrzli, loše opremljeni i slabo informirani o području u koje su se uputili.

Nakon kratkog razgovora, spašavatelji su ih poveli prema sigurnom području i odvezli do njihovog vozila u Jasenku. Njihov plan o “malo planinarenja po snijegu” pretvorio se u šestosatno probijanje kroz teške uvjete – noć, minus, vjetar i dubok snijeg.

Foto: HGSS Ogulin

U akciji je sudjelovalo deset pripadnika Stanice Ogulin, dok je još deset članova Stanice Delnice bilo spremno za polazak. Operacija je završena oko 4 sata ujutro povratkom svih spašavatelja u bazu.

Iz HGSS-a još jednom apeliraju na oprez i odgovornost.

Foto: HGSS Ogulin

- Ljudi, nemojte si to raditi. Riskirate, a posljedice mogu biti vrlo ozbiljne. Nema potrebe da se dovodite u opasnost - planina može čekati - poručili su, uz podsjetnik da je dobro informiranje i zrno zdravog razuma često razlika između mirne i neprospavane noći.