Kristinin iskaz: ‘Sjedila sam u autu i plakala krvavih šaka’

S Davidom Komšićem sam u intimnoj vezi od 2012. godine. Više smo puta prekidali jer je on znao biti nasilan i ljubomoran, govorila je Kristina Krupljan (18) u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu 22. veljače prošle godine...

Iste je večeri Kristina ubijena. Tog je jutra 22. veljače prošle godine Kristina detaljno pričala tužiteljima kako i zašto su je 27. studenog 2016. oko 5.40 sati na Bukovačkoj cesti u Zagrebu presreli David Komšić (20) i trojica njegovih prijatelja. David je, više sati nakon njezina iskaza, brutalno ubio Kristinu s 88 uboda nožem u njezinu autu ispred njezine zgrade. Komšić, kojemu na Županijskom sudu sude zbog teškog ubojstva Kristine, sredinom travnja na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu odgovarat će na optužbe da joj je s braćom Arjanom (23) i Armendom R. (23) te Filipom F. (23) protupravno oduzeo slobodu i oštetio automobil.

- Davida i trojicu njegovih prijatelja srela sam na izlasku iz noćnog kluba. Tražio je da idemo van razgovarati, vukao me za ruku i prigovarao mi kako sam se to obukla. Prišla sam redarima i rekla da me maltretira te sam uz njih čekala taksi - pričala je Kristina pojašnjavajući da je u klub došla taksijem jer nije znala hoće li tamo piti. Taksijem je otišla po Opel Astru, koja je glasila na njezinog tetka, na Kozari bok te u pekarnu na Autobusnom kolodvoru, a onda je na semaforu primijetila Komšićev crni Mercedes C klase. Učinilo joj se da je sam u vozilu pa su počeli dogovarali da se nađu.

'Autom su mi prepreiječili put i morala sam stati'

- Na semaforu sam skrenula ulijevo prema Maksimirskom stadionu i tako sam vozila dok mi Mercedes nije došao s desne strane. tad sam vidjela da je David zapravo na mjestu suvozača i da nije sam. I dalje smo razmjenjivali poruke te mi je David rekao da stanem iza njih pa sam ja stala na kružnom toku na križanju Petrove i Bukovačke ceste. On je izašao iz Mercedesa i krenuo prema meni. Pozvala sam ga da sjedne na mjesto suvozača. Kratko se nećkao, a potom se vratio u Mercedes prijateljima - kazala je tad Kristina. Vozili su dalje u smjeru Bukovačke, a ona je krenula za njima prema Barutanskom jarku.

- Nakon nekog vremena autom su mi prepriječili put pa sam morala stati. David je naglo izašao iz Mercedesa i vidno uzrujan prišao mom autu. Ja sam se zaključala i malo otvorila prozor kako bi mogli razgovarati. Derao se: "Zašto nas pratiš?" i vikao da nema on što sa mnom razgovarati. Govorio mi je: "Makni se kur.....!" te pokušavao ući u moj auto - prisjećala se Kristina. Potom je nogom udario vanjski retrovizor, koji je pao i razbio se, a zatim je razbio staklo na prednjim lijevim vratima.

- Komadići stakla razrezali su mi šake. Kroz razbijeni prozor primio me za kosu i udario mi glavom o upravljač. Sjedila sam u autu i glasno plakala. Čula sam kako netko pita: “Što ćemo sad s njom?” i tad su počeli gurati moj auto unazad - rekla je. Pokušala je ubaciti auto u brzinu, no nije uspjela budući da je tek nedavno položila vozački ispit. Auto je udario u kamenu ogradu dvorišta zbog čega se razbilo stražnje vjetrobransko staklo i stražnji dio auta. Nakon toga sva četvorica su sjela u Mercedes i polukružno se okrenula kako bi nastavili s vožnjom prema centru.

- Uzela sam svoj Samsung Galaxy S7 kako bi zvala policiju. Tad je do mene dotrčao Arjan počupao me za kosu i istrgnuo mi mobitel iz ruke te se vratio prema Mercedesu - ispričala je Kristina. Rekla je i da mobitel stoji oko 6500 kuna te da je osiguranje štetu na vozilu procijenilo na iznos od 40.000 kuna.

Tužiteljstvo za mladiće traži kazne zatvora od dvije godine do dvije godine i četiri mjeseca za Komšića. Kristina je tom prilikom zadobila lakše ozljede šake i obraza. Njezinu priču potvrđuju i snimke nadzornih kamera na križanju Bukovačke ceste - Maksimirske ceste i Svetica koje su oko 5.40 sati snimile dva vozila crni Mercedes i srebrni Opel kako se kreću Ulicom Svetice u smjeru sjevera i dalje Bukovačkom cestom.

Kako su joj uzeli mobitel, nije mogla nazvati policiju pa je vozila Bukovačkom dok nije srela dvojicu muškaraca koji su joj pozvali policiju. Mobitel, koji su uzeli, kupila je na pretplatu i još ga je otplaćivala.

Njezina majka Vesna Krupljan prisjetila se da ju je 27. studenog 2016. nazvao bivši suprug Dalibor oko 6 sati i rekao da je Kristina imala nesreću.

- Otišli smo s njom u KB Dubrava i tamo mi je Kristina ispričala što je bilo. Vidjela sam da ima ozljede od stakla po rukama. Prolaznici su je primijetili krvavu u autu i zvali Hitnu i policiju - rekla je Vesna. Kasnije ju je kontaktirala Arjanova majka i ponudila novac za mobitel ili da kupi takav isti, no ona je to odbila. Četvorica mladića u istrazi su se branila šutnjom.

Uskoro završne riječi

I dok suđenje za napad na Bukovačkoj tek počinje, ono za ubojstvo je u završnoj fazi. Županijski sud je saslušao sve predložene svjedoke i proveo vještačenja, Komšić je odlučio ne iznositi obranu te se u utorak trebalo krenuti s završnim riječima nakon čega sudsko vijeće donosi presudu. No, zbog spriječenosti suda, ročišta u utorak i četvrtak su odgođena, a suđenje za ubojstvo nastavlja se 4. travnja. Zbog teškog ubojstva prijeti mu maksimalna kazna od 40 godina zatvora, no budući je Komšić mlađi punoljetnik sud može odlučiti primijeniti blaži Zakon o sudovima za mladež prema kojemu bi mogao dobiti maksimalno deset godina zatvora.

Inače, Komšić je početkom godine pravomoćno osuđen na 14 mjeseci zatvora zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je u travnju 2016. poginuo pješak (72).