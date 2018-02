"Kristina mi je možda jednom rekla da ju je David udario..."

U četvrtak se na Županijskom sudu u Zagrebu nastavlja suđenje Davidu Komšiću (20), optuženom da je bivšu djevojku Kristinu Krupljan (18) brutalno izmasakrirao, odnosno izbo 88 puta, dok je bila trudna s drugim muškarcem.

I starija sestra odbila svjedočiti

Trebali su biti saslušani svjedoci obrane, Komšićeva starija sestra Iva (25), teta i sestrične optuženog, no Iva Komšić je odbila svjedočiti.

Druga je svjedokinja Mia Perić, sestrična okrivljenika. Kazala je da poznavala Kristinu Krupljan od osnovne škole i da se družila s Davidom.

Komšićeva sestrična: Čula sam da ga je prijavljivala, ali ne znam zašto

Navela je da su David i Kristina bili u normalnoj vezi oko 4 godine, još od osnovne škole.

- Nisam bila upoznata s problemima između njih dvoje. Veza im je bila kao i svaka druga. Malo su se svađali, malo mirili. Čula sam da ga je Kristina prijavljivala više puta, ali ne znam zašto - dodala je.

Rekla je da ju je na dan ubojstva bila kod dečka kad ju je David nazvao.

'David je plakao, povraćao, bio je u šoku. Derao se: Vozi me kući'

- Moj dečko je otišao po njega, plakao je, povraćao, bio je u šoku. Nazvao je tatu, a ja sam mu nazvala mamu. Moj dečko je otišao po njega pred jednu zgradu koja je udaljena 5 minuta od Kristinine kuće. Moj dečko ga je doveo kod sebe u stan. David je odmah otišao u WC i derao se: 'Vozi me kući!'. Počeo je povraćati, ja sam zvala njegovog tatu čim smo došli pred Davidovu kuću. Vozila sam ga doma - govori Mia Perić. Navela je da ne zna koliko su se zadržali kod njezinog dečka.

'Vidjela sam krv, ali mislila sam da se s nekim potukao'

- Vidjela sam da David ima crnu jaknu i traperice i da ima krvi po sebi, ali mislila sam da se s nekim potukao. Presvukao se kod mog dečka u stanu. On mu je dao trenirku jer ga je tražio da se presvuče. Kad sam ga dovela pred kuću tad sam mu nazvala tatu koji je došao po njega i odveo ga na policiju - govori i dodaje da je David razgovarao s tatom.

- Ništa mi David nije rekao što se dogodilo te večeri jer je bio u šoku - kazala je Davidova sestrična dodajući još da su David i njen dečko prijatelji. Navela je da je njezin dečko bacio Davidovu odjeću u kontejner preko puta zgrade dok je ona odvela Davida.

- To mi je kasnije rekao dečko - kaže Mia Perić.

Tužiteljstvo je pitalo svjedokinju kako je došlo do toga da se David presvuče.

- David je tražio odjeću i ja sam mu je dala. Mislim da sam mu je ja dala. Ne sjećam se točno - kazala je. Tužiteljstvo je tada svjedokinji predočilo njezin prijašnji iskaz u kojem stoji: 'David je bio u panici i tražio od Antonija majicu i trenirku da se presvuče'.

'Kristina je stalno govorila da je trudna. Lagala je'

Branitelj Miljević pitao je svjedokinju je li znala o Kristininim trudnoćama.

- Kristina je stalno govorila da je trudna. Lagala je. Ispostavilo se da nije bila. Samo je jednom bila trudna s njim i imala spontani - rekla je i dodala da nije znala da je Kristina bila trudna u vrijeme ubojstva.

Sutkinja je pitala svjedokinju što se David derao, a sestrična je rekla da se samo derao da zove tatu.

Drugačiji iskazi: 'Moguće da je tako govorio, ali se ne sjećam'

- Pitala sam ga što se dogodilo, ali mi David nije odgovorio. Samo je ponavljao zovi mi tatu i vozi me kući. Ništa drugo nije govorio je nije bio u stanju - kazala je. Tada su je podsjetili da je u prijašnjem iskazu rekla da je David govorio da zove Hitnu i policiju.

- Moglo je biti tako, ali se ne sjećam - kazala je.

Također, sutkinja je podsjetila svjedokinju i na raniji iskaz u kojem je kazala da je David u autu pred kućom govorio: 'Nisam htio, nisam htio'.

- Moguće da je tako govorio, ali se ne sjećam. Saznala sam što se dogodilo tek kad mu je tata došao s policije - rekla je sestrična optuženog.

Navela je kako su se ona i David družili po kavama.

- David se družio s Armenom, Filipom, mojim dečkom. Imao je dosta prijatelja. Kristina nije izlazila s nama iako smo nekad znali popiti kavu - rekla je i dodala kako joj se David inače rijetko povjeravao čime je završila svjedočenje.

Druga sestrična: Ne znam je li bilo intervencija policije jer je Kristina par puta lagala

Iduća svjedokinja je Leonarda Perić, druga Komšićeva sestrična.

- Družila sam se s oboje. Bili su četiri, pet godina u vezi. Bili su u dobroj vezi. Malo su se slagali, malo svađali, kao i svi. Ne znam je li bilo intervencija policije jer je Kristina par puta lagala. Kristina mi je bila prijateljica - rekla je svjedokinja.

Zatim je ipak na pitanje sutkinje rekla da zna da je bilo prijave radi slučaja s autom.

'Otišla sam do auta, otvorila vrata i vidjela Kristinu u tom stanju'

- U noći ubojstva bila sam kod dečka i mama me zvala i rekla da idem kod Kristinine zgrade. Tamo su već bile moja mama i teta. Otišla sam do auta, otvorila vrata i vidjela Kristinu u tom stanju u autu i samo sam otišla. Mislim da je auto bio upaljen, ne sjećam se. Bila sam do kad je došla Hitna i potom sam otišla. Znala sam da je Kristina tada bila trudna. Ona mi je rekla. Ne sjećam se kad točno, ali znam da je to bilo kad smo zadnji put bile na kavi. Možda dva tjedna prije ubojstva. Mislim da ona i David tada nisu bili u vezi. Kristina mi je rekla da David ne zna da je trudna. I rekla je kako to još nikome nije rekla. Nisam rekla Davidu za njenu trudnoću niti ikome drugome - rekla je Leonarda Perić.

Sutkinja je tada podsjetila svjedokinju na njezin prijašnji iskaz u kojem stoji da je za Kristininu trudnoću rekla svojoj sestri. No, svjedokinja sada tvrdi da joj nije rekla. Ipak, sutkinja ju je podsjetila da u ranijem iskazu stoji da je rekla svojoj sestri za Kristininu trudnoću koje su potom to rekle Davidovim sestrama.

- Ne sjećam se da sam to rekla - navela je svjedokinja na sudu.

Sutkinja ju je tada pitala na što je točno mislila kad je rekla kako se sjeća jedino prijave radi auta.

- Ma samo znam da mi je Kristina rekla to zadnje kad su joj razbili auto - kazala je.

Na pitanje tužitelja, Leonarda Perić je rekla kako joj je Kristina 'možda jednom rekla da ju je David udario' te kako se ne sjeća u kojem je položaju bilo Kristinino tijelo kad je otvorila vrata.

Nije se mogla točno sjetiti je li joj Kristina rekla da ne zna s kim je bila trudna.

- Ne želim se prisjećati toga, ne znam ništa ni o njezinoj vezi sa Zdravkom - kazala je Leonarda Perić.

Ljubica Marjanović, teta Davida Komšića, odlučila je svjedočiti, iako je mogla odbiti.

>>> Uskoro više...

Podsjetimo, u srijedu je trebao svjedočiti Zdravko Krznarić koji je, prema optužnici, bio u vezi s Kristinom Krupljan. On je nedolazak ispričao bolešću. Nakon toga je Komšićev branitelj Veljko Miljević, koji je predložio saslušanje Krznarića, predložio da se njegov iskaz pročita. Isto tako predložio je da se zbog zaštite žrtve i njezina života s tog dijela suđenja isključi javnost, čemu je sud udovoljio.

Matea Komšić, optuženikova sestra, došla je na sud, no iskoristila je zakonsku blagodat i odbila je svjedočiti.

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu ostalo je posve šokirano načinom na koji je Felicita Murković, djelatnica Centra za socijalnu skrb Peščenica, napravila izvješće o osobnim i obiteljskim prilikama optuženog Davida Komšića.

Izvješće je, na zahtjev Županijskog državnog odvjetništva, izradila u ožujku 2017., mjesec dana nakon što je David Komšić s 88 uboda nožem brutalno ubio Kristinu Krupljan. Dok je radila izvješće, defektologinja Murković nije razgovarala s Komšićem, a s njegovim roditeljima je razgovarala tek u svibnju 2017. Upitana da to objasni, rekla je kako nije smatrala da treba razgovarati s Davidom Komšićem jer je ”iz prijašnjih razgovora imala dovoljan uvid u njegovu osobnost”, a da s roditeljima nije razgovarala s obzirom na to da je razgovarala s njima još prije.

Murković je rekla kako je s Komšićem razgovarala tri puta. Prvi put u svibnju 2015., kad je, na zahtjev suda, napravila izvješće, zbog postupka u kojem se Komšića sumnjičilo za prijetnju i nanošenje tjelesne ozljede Kristini Krupljan.

- Na kraju je ODO odustao od kaznenog progona jer je oštećena povukla iskaz. Rekla je da je u izvanbračnoj vezi s Komšićem, da je trudna i da će se vjenčati nakon punoljetnosti - rekla je defektologinja. Ponovno je s Komšićem razgovarala u srpnju 2015., a onda još jednom u lipnju 2016.

- Roditelji i David su se uredno odazivali te je procijenjeno da se obitelj adekvatno brine o njemu. Preporučeno im je da se, ako primijete neko odstupanje u njegovu ponašanju, obrate psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež - rekla je Murković. Dodala je i kako je Komšić ovisan o roditeljima u svakom pogledu te da je patološki bio vezan za jednu osobu.

- On ni emocionalno ni socijalno nije zrela osoba, pa prema tome treba i postupiti - smatra Murković. Prema njezinim riječima, kod Komšića bi se trebao primjenjivati Zakon o sudovima za mladež.

- Tu nije riječ samo o generalnoj prevenciji, nego i o optuženikovoj rehabilitaciji - navela je defektologinja.

Sutkinja Sanja Mazalin potom joj je predočila da je Komšić kao maloljetnik bio prekršajno kažnjen ukorom zbog posjedovanja jointa, da se protiv njega vodio postupak zbog prijetnje i nanošenja ozljede te prometne nesreće sa smrtnom posljedicom i da ništa od toga nije navedeno u izvješću Centra koje je sudu dostavljeno 2017. nakon teškog ubojstva Kristine Krupljan.

Na upit zašto je to tako i je li samo prepisala prijašnje izvješće, svjedokinja je rekla kako se sve to dogodilo u kratkom vremenu, a da Komšić prije toga nije bio evidentiran kao maloljetnik koji bi počinio neko kazneno djelo.

Suđenje je započelo 1. veljače i otvoreno je za javnost, bez obzira na to što je Komšić mlađi punoljetnik. Tad su svjedočili njegovi roditelji Ivo i Olivera Komšić. Optuženi David Komšić izjavio je, prije svjedočenja svojih roditelja, da se ne osjeća krivim za kazneno djelo za koje bi mogao dobiti od deset pa do dugotrajne kazne zatvora.