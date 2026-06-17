Unatoč sankcijama Japan kupio 300.000 barela ruske nafte

Japanske kompanije kupile su u svibnju preko 300 tisuća barela ruske nafte izuzete iz zapadnih sankcija kako bi nadoknadile smanjene isporuke s Bliskog istoka, izvijestila je ruska novinska agencija Tass, pozivajući se na podatke japanskog ministarstva financija. Japan je u svibnju iz Rusije uvezao 58 tisuća kubičnih metara nafte, citira Tass podatke japanskog ministarstva, što bi odgovaralo otprilike 364.800 barela, izračunali su. Vrijednost uvoza iznosila je šest milijardi jena (32,3 milijuna eura), pokazuju podaci na stranici ministarstva. Nafta je kupljena u sklopu ugovora o isporukama plina iz projekta Sahalin 2 na ruskom Dalekom istoku, koji nije obuhvaćen zapadnim sankcijama, napominje TASS. Podaci za travanj pokazuju pak da Japan nije uvozio naftu iz Rusije.

Sahalin 2 spada među najveće ruske projekte za izvoz plina, a njegovi su suvlasnici ruski Gazprom i japanski Mitsui i Mitsubishi.

Nafta iz projekta Sahalin 2 izuzeta je i iz cjenovnog limita na ruske isporuke koji su odredile članice skupine G7, napominje TASS. Tako je i cijena ruske nafte koju je Japan kupio u svibnju dosegnula je tako otprilike 103 dolara po barelu, izračunali su u ruskoj novinskoj agenciji.

Krajem 2022. godine skupina G7, EU i Australija zaprijetili su osiguravateljima i prijevoznicima sankcijama budu li servisirali rusku naftu skuplju od 60 dolara.

U veljači 2023. godine odredili su i cjenovni limit za ruske derivate, od 45 dolara po barelu za teško gorivo i od 100 dolara po barelu za laka goriva, poput benzina i dizela.

Krajem ožujka ruski zamjenik ministra vanjskih poslova Andrej Rudenko izjavio je da Rusija neće prodavati naftu zemljama koje nameću taj cjenovni limit, osobito se osvrnuvši na Japan, koji tada još nije bio iskazao interes za kupnju.

"Japanska vlada obvezala se nametati cjenovni limit za rusku naftu. Posrijedi je protutržišna mjera koja unosi poremećaje u opskrbne lance", naglasio je ruski dužnosnik u ožujku.

Tokio je od ulaska ruskih vojnika u Ukrajinu 2022. godine obustavio uvoz nafte iz Rusije, no japanske kompanije povremeno, na zahtjev vlade u Tokiju, kupuju manje količine nafte iz projekta Sahalin 2 povezane s isporukama LNG-a, napominje TASS.

U uvjetima poremećaja isporuka s Bliskog istoka japanske kompanije ove su godine već nekoliko puta iskoristile tu mogućnost.

Udio isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev u ukupnom japanskom uvozu nafte premašio je u proteklih nekoliko godina 90 posto pa Tokio sada traži alternativne izvore nabave, no među potencijalnim novim dobavljačima ipak nisu naveli Rusiju, piše TASS.