Kruže glasine da je preminuo Kim Jong-un! Pjongjang objavio fotke gdje razgledava odjeću...

Društvenim mrežama ovih dana kruže neprovjerene tvrdnje da je sjevernokorejski vođa Kim Jong-un umro nakon teškog moždanog krvarenja. Glasine je pokrenuo kineski disident Wanjun Xie, koji živi u SAD-u, objavama na mreži X. Pjongjang je u ponedjeljak odgovorio fotografijama Kima s izložbe, ali smrt nije izravno demantirao.

Xie se predstavlja kao jedan od čelnika Kineske demokratske stranke, a sudjelovao je i u demokratskom pokretu na Tiananmenu 1989. godine. On tvrdi da su liječnici pekinške bolnice "Peking Union Medical College" 17. listopada otputovali u Sjevernu Koreju liječiti Kima.

- Zbog težine njegova stanja i činjenice da je prošao optimalni rok za liječenje, Kim Jong-un podlegao je bolesti i umro – napisao je Wanjun Xie, predsjednik Kineske demokratske stranke.

Prema Xiejevim navodima, vlasti su Kimovo tijelo potajno vratile u Sjevernu Koreju, a Kina je navodno poslala 9000 vojnika u Pjongjang zbog mogućih previranja oko nasljedstva. Xie nije priložio nikakve dokaze, ni medicinsku dokumentaciju ni svjedoke koje bi itko mogao provjeriti.

Tvrdnje su se iz SAD-a i Velike Britanije proširile do medija u Indiji, Ukrajini i Turskoj. Većina tih izvještaja pozivala se samo na objave s društvenih mreža. Glasine su potaknule i nagađanja da je vlast preuzela Kimova sestra Kim Yo-jong.

Kim se posljednji put pojavio 11. listopada, kada je obišao obrambeni muzej u Pjongjangu.

Foto: KCNA

Pjongjang objavljuje fotografije, Seoul odbacuje tvrdnje

Sjevernokorejska državna agencija KCNA izvijestila je da je Kim 19. listopada posjetio izložbu odjeće i obuće u Pjongjangu sa suprugom Ri Sol-ju i kćeri Kim Ju-ae.

Nitko još nije neovisno potvrdio točan datum snimanja fotografija, a Sjeverna Koreja nije se izravno očitovala o glasinama. Dužnosnici južnokorejskih ministarstava vanjskih poslova i sigurnosti rekli su da za glasinu nikad nisu čuli i nazvali je apsurdnom.

Benedict Rogers, stručnjak za Sjevernu Koreju, podsjetio je da su nakon smrti prijašnjih vođa uslijedili kolektivno žalovanje i emotivni prilozi državnih medija. Prema njegovim riječima, takve znakove dosad nitko nije zamijetio.

Glasine se ponavljaju od 2020.

U travnju 2020. Kim je propustio obilježavanje rođendana Kim Il-sunga, a neki su tad tvrdili da je vjerojatnost njegove smrti 99 posto. Analitičari takve glasine pripisuju zatvorenom informacijskom okruženju zemlje, zbog kojeg je kretanje vodstva teško pratiti.

Dosad nitko nije iznio objektivan dokaz o Kimovoj smrti. Nove fotografije i reakcija Seoula govore protiv glasina, no Sjeverna Koreja strogo kontrolira informacije o svojem vodstvu, pa bi nagađanja mogla potrajati dok se Kim ponovno ne pojavi u javnosti.

*uz korištenje AI-ja