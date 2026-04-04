KRUŽI VIDEO Nadrealno: Iranci pucaju iz pušaka po američkim helikopterima koji traže pilota

Internetom se proširila dramatična snimka koja prikazuje naoružane muškarce, navodno pripadnike iranske policije, kako otvaraju vatru iz automatskog oružja na američke vojne helikoptere u niskom letu. Incident se dogodio usred napete operacije potrage i spašavanja (CSAR) koju su pokrenule američke snage nakon što je Iran oborio borbeni zrakoplov F-15E Strike Eagle duboko unutar svog teritorija.

Do incidenta je došlo nakon što je Iran objavio da je njihov "novi napredni sustav protuzračne obrane" srušio američki lovac. Iako su inicijalno tvrdili da se radi o zrakoplovu F-35, fotografije olupine koje su objavili iranski državni mediji nedvojbeno su pokazale rep i dijelove krila koji pripadaju američkom F-15E Strike Eagleu. Stručnjaci su na temelju oznaka identificirali da se radi o zrakoplovu iz 494. lovačke eskadrile, stacionirane u bazi RAF Lakenheath u Velikoj Britaniji.

Videosnimka, koju je provjerio NBC, prikazuje trojicu muškaraca u bijelim košuljama i crnim hlačama kako iskaču iz automobila pored polja u jugozapadnom Iranu. Dok jedan helikopter u niskom letu prolazi, muškarci otvaraju vatru iz, kako se čini, automatske puške. Osoba koja snima zatim se pomiče ulijevo kako bi pokazala drugi helikopter, na koji muškarci također pucaju.

Zrakoplov je imao dvočlanu posadu. Američki dužnosnici potvrdili su da je pokrenuta masovna operacija spašavanja kako bi se posada izvukla prije nego što je pronađu iranske snage. Prema posljednjim informacijama, jedan član posade je spašen u odvažnoj akciji, no potraga za drugim članom posade i dalje je u tijeku.

Snimka koja je postala viralna, a čiju su autentičnost i lokaciju potvrdili i svjetski mediji poput CNN-a, prikazuje operaciju koja se odvijala u jugozapadnom Iranu, u blizini grada Čoram. To potvrđuje da su američke spasilačke snage, uključujući helikoptere HH-60 Pave Hawk i zrakoplove za podršku poput A-10 Thunderbolt II, djelovale stotinama kilometara unutar iranskog zračnog prostora.

Tijekom misije, dva američka helikoptera pogođena su vatrom s tla. Američki izvori navode da je bilo ozlijeđenih članova posade, ali su se obje letjelice uspjele sigurno vratiti u bazu. U odvojenom incidentu tijekom iste operacije pogođen je i jedan jurišni zrakoplov A-10. Njegov pilot uspio je doletjeti do kuvajtskog zračnog prostora prije nego što se katapultirao, nakon čega je uspješno spašen.

Iranske vlasti iskoristile su incident za propagandu. Predsjednik iranskog parlamenta, Mohammad Bagher Ghalibaf, ismijao je američke napore.

"Ovaj briljantni rat bez strategije sada je sveden s 'promjene režima' na 'Hej! Može li itko pronaći naše pilote?'", napisao je Ghalibaf na društvenoj mreži X.

Lokalni dužnosnici i mediji u Iranu pozvali su stanovništvo da se uključi u potragu, nudeći novčane nagrade u iznosu do 60.000 američkih dolara za hvatanje preostalog američkog pilota. Jedan voditelj na lokalnoj televiziji izravno je pozvao gledatelje.

- Ako uhvatite neprijateljskog pilota ili pilote žive i predate ih policiji, primit ćete vrijednu nagradu.

*uz korištenje AI-ja