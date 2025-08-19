Obavijesti

News

Komentari 2
KAOS U SRBIJI

Krvava Gulašijada u Šumadiji: Pretukli su Miroslava do smrti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Krvava Gulašijada u Šumadiji: Pretukli su Miroslava do smrti
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Sukob je izbio oko 20.30 sati, nakon završetka manifestacije "Gulašijada i pasuljijada". Očevici navode da je nakon dobacivanja i svađe skupina muškaraca fizički napala Miroslava G

M. T. (34) i M. M. (44) iz okolice grada Topole u središnjoj Srbiji uhićeni su zbog sumnje da su 17. kolovoza u Junkovcu, nakon natjecanja u pripremi gulaša i graha, pretukli 46-godišnjeg Miroslava G. iz Krćevca, koji je preminuo od zadobivenih ozljeda, piše Kurir. 

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni M. T. i ranije je izazivao incidente na sajmovima i lokalnim manifestacijama.

- To je dečko koji kada popije ima izuzetno lošu narav, voli se raspravljati, da istjera uvijek po svom. I ranije je radio probleme na manifestacijama, potuče se, ali se brzo i izmiri. Ovog puta otišli su predaleko, Miroslav je ostao bez života - izjavio je jedan od mještana.

Sukob je izbio oko 20.30 sati, nakon završetka manifestacije "Gulašijada i pasuljijada". Očevici navode da je nakon dobacivanja i svađe skupina muškaraca fizički napala Miroslava G.

- Udarci su pljuštali po glavi i tijelu dok on nije pao. Hitno je prebačen u bolnicu, ali liječnici ga nisu uspjeli spasiti, podlegao je ozljedama na putu. Bilo je jezivo, Miroslav je pred našim očima umro, pokušali smo mu pomoći, nije izdržao - rekao je očevidac za Kurir. 

Preminuli nije sudjelovao u kulinarskom natjecanju, ali je bio u društvu pobjedničke ekipe.

NASTAVAK PROSVJEDA FOTO Apsolutni kaos na ulicama Srbije: Vučić prijeti, kontejneri gore, policija mlati prosvjednike
FOTO Apsolutni kaos na ulicama Srbije: Vučić prijeti, kontejneri gore, policija mlati prosvjednike

- Bio je vedar, nasmijan, nikome nije pravio zlo. To je jedna dobra duša, naš Manja. Cijeli kraj plače za njim - rekli su mještani Krćevca.

Organizatori manifestacije u Junkovcu priopćili su da se svi planirani događaji otkazuju.

- Nema slavlja, nema veselja, svi tugujemo. U petak je trebalo biti finale turnira u malom nogometu, ali smo odlučili sve prekinuti. Više nema muzike, osjećamo se kao da je cijelo selo umrlo zajedno s njim - naveli su organizatori.

Istraga o okolnostima događaja je u tijeku. Dvojici uhićenih određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti ispitani u Višem javnom tužiteljstvu u Kragujevcu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Trump ponudio svoj dolazak, Putin poručio: 'Želim sastanak 1 na 1 sa Zelenskim...'
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Trump ponudio svoj dolazak, Putin poručio: 'Želim sastanak 1 na 1 sa Zelenskim...'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš
Ljubavni jadi: Izašli iz politike i razveli se. Tolušić nakon rastave postao direktor u Terra Slavonia
KAD NEMA LJUBAVI

Ljubavni jadi: Izašli iz politike i razveli se. Tolušić nakon rastave postao direktor u Terra Slavonia

Tomislav Tolušić razveo se od supruge • Ljubavni brodolom imali i bivši ministri Ćorić, Kuščević... • Kerum javno objavio 2009. da ima drugu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025