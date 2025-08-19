Krvava Gulašijada u Šumadiji: Pretukli su Miroslava do smrti

M. T. (34) i M. M. (44) iz okolice grada Topole u središnjoj Srbiji uhićeni su zbog sumnje da su 17. kolovoza u Junkovcu, nakon natjecanja u pripremi gulaša i graha, pretukli 46-godišnjeg Miroslava G. iz Krćevca, koji je preminuo od zadobivenih ozljeda, piše Kurir.

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni M. T. i ranije je izazivao incidente na sajmovima i lokalnim manifestacijama.

- To je dečko koji kada popije ima izuzetno lošu narav, voli se raspravljati, da istjera uvijek po svom. I ranije je radio probleme na manifestacijama, potuče se, ali se brzo i izmiri. Ovog puta otišli su predaleko, Miroslav je ostao bez života - izjavio je jedan od mještana.

Sukob je izbio oko 20.30 sati, nakon završetka manifestacije "Gulašijada i pasuljijada". Očevici navode da je nakon dobacivanja i svađe skupina muškaraca fizički napala Miroslava G.

- Udarci su pljuštali po glavi i tijelu dok on nije pao. Hitno je prebačen u bolnicu, ali liječnici ga nisu uspjeli spasiti, podlegao je ozljedama na putu. Bilo je jezivo, Miroslav je pred našim očima umro, pokušali smo mu pomoći, nije izdržao - rekao je očevidac za Kurir.

Preminuli nije sudjelovao u kulinarskom natjecanju, ali je bio u društvu pobjedničke ekipe.

- Bio je vedar, nasmijan, nikome nije pravio zlo. To je jedna dobra duša, naš Manja. Cijeli kraj plače za njim - rekli su mještani Krćevca.

Organizatori manifestacije u Junkovcu priopćili su da se svi planirani događaji otkazuju.

- Nema slavlja, nema veselja, svi tugujemo. U petak je trebalo biti finale turnira u malom nogometu, ali smo odlučili sve prekinuti. Više nema muzike, osjećamo se kao da je cijelo selo umrlo zajedno s njim - naveli su organizatori.

Istraga o okolnostima događaja je u tijeku. Dvojici uhićenih određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti ispitani u Višem javnom tužiteljstvu u Kragujevcu.