U 3 UJUTRO

Krvava svađa u Splitu: Nožem ubola partnera, prijeti joj zatvor

Krvava svađa u Splitu: Nožem ubola partnera, prijeti joj zatvor
Tužiteljstvo tereti 37-godišnjakinju za pokušaj ubojstva partnera, ona se brani da je djelovala u samoobrani

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu za pokušaj ubojstva protiv 37-godišnje žene koja je u studenom prošle godine teško ranila svog 58-godišnjeg partnera. Muškarac je završio s po život opasnim ozljedama, a spasila ga je brza intervencija liječnika KBC-a Split, javlja Dalmatinski portal.

Prema optužnici, drama se odvila usred noći, oko tri sata ujutro, u kuhinji obiteljskog doma. Nakon žestoke svađe koja je prerasla u fizičko naguravanje, žena je navodno s poda zgrabila kuhinjski nož s oštricom dugom 20 centimetara i zabila ga partneru u lijevu stranu prsnog koša.

Ubod je bio iznimno težak došlo je do poremećaja disanja i respiratorne nestabilnosti, a ozljede su okarakterizirane kao teške i po život opasne. Muškarac je hitno prevezen u bolnicu, gdje su mu liječnici uspjeli spasiti život.

Okrivljena se tijekom postupka brani tvrdnjom da je nož upotrijebila u samoobrani, no tužiteljstvo smatra da okolnosti slučaja upućuju na kazneno djelo pokušaja ubojstva.

Sudac istrage joj je nakon uhićenja odredio istražni zatvor zbog opasnosti da bi na slobodi mogla ponoviti kazneno djelo ili utjecati na svjedoke. Državno odvjetništvo sada traži produljenje pritvora, navodeći kako za to postoje osobite okolnosti.

Dodatno je otegotna činjenica da je žena i ranije prijavljivana zbog obiteljskog nasilja te povrede prava djeteta. Nalaz sudskog vještaka psihijatra pokazao je da je kazneno djelo počinila pod snažnim utjecajem ovisnosti o alkoholu, zbog čega je predložena i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja.

Tužiteljstvo upozorava da bez liječenja postoji ozbiljna opasnost da bi se sličan, pa i teži zločin, mogao ponoviti.

PRATITE NA 24SATA

SVE JASNO

SUSTAV ZAKAZAO

