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RAT UKRAJINE I RUSIJE

Krvavi udar: U ukrajinskom napadu dronom poginula jedna osoba, izazvan požar u luci

Piše HINA,
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Krvavi udar: U ukrajinskom napadu dronom poginula jedna osoba, izazvan požar u luci
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Ukrajina nastavlja napadati rusku energetsku infrastrukturu dok su mirovni pregovori o rješavanju rata u Ukrajini u zastoju

U ukrajinskom napadu dronom poginula je jedna osoba te izazvan požar na morskom terminalu u južnoj ruskoj luci Temriuk u Krasnodarskom kraju, rekao je guverner Venjamin Kondratiev u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

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Ukrajina nastavlja napadati rusku energetsku infrastrukturu dok su mirovni pregovori o rješavanju rata u Ukrajini u zastoju.

Temrjuk je prethodno bio meta ukrajinskih dronova krajem svibnja, kada je kijevska sigurnosna služba izjavila da je ondje pogodila plinski terminal.

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U odvojenom napadu u subotu izazvan je požar u industrijskoj zoni okruga Kotovo u Volgogradskoj regiji, priopćile su regionalne vlasti, pozivajući se na guvernera Andreja Bočarova.

Bočarov nije objavio detalje o šteti niti identificirao pogođene objekte.

Dana 1. lipnja Reuters je izvijestio da je rafinerija nafte u Volgogradu, u vlasništvu Lukoila, na jugu Rusije, obustavila preradu nafte od 29. svibnja nakon napada ukrajinskog drona.

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