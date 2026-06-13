Krvavi udar: U ukrajinskom napadu dronom poginula jedna osoba, izazvan požar u luci

U ukrajinskom napadu dronom poginula je jedna osoba te izazvan požar na morskom terminalu u južnoj ruskoj luci Temriuk u Krasnodarskom kraju, rekao je guverner Venjamin Kondratiev u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Ukrajina nastavlja napadati rusku energetsku infrastrukturu dok su mirovni pregovori o rješavanju rata u Ukrajini u zastoju.

Temrjuk je prethodno bio meta ukrajinskih dronova krajem svibnja, kada je kijevska sigurnosna služba izjavila da je ondje pogodila plinski terminal.

U odvojenom napadu u subotu izazvan je požar u industrijskoj zoni okruga Kotovo u Volgogradskoj regiji, priopćile su regionalne vlasti, pozivajući se na guvernera Andreja Bočarova.

Bočarov nije objavio detalje o šteti niti identificirao pogođene objekte.

Dana 1. lipnja Reuters je izvijestio da je rafinerija nafte u Volgogradu, u vlasništvu Lukoila, na jugu Rusije, obustavila preradu nafte od 29. svibnja nakon napada ukrajinskog drona.