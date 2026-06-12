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Velike vijesti iz Bruxellesa. Ukrajina korak bliže EU

Piše Filip Sulimanec,
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Velike vijesti iz Bruxellesa. Ukrajina korak bliže EU
Foto: Valentyn Ogirenko

Danas je Europska unija učinila veliki korak naprijed. Sve države članice usuglasile su se oko otvaranja prvog klastera pregovora o pristupanju s Ukrajinom i Moldavijom, poručila je von der Leyen

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je kako su se članice EU dogovorile oko prvog klastera pregovora o pristupanju s Ukrajinom i Moldavijom.

 - Danas je Europska unija učinila veliki korak naprijed. Sve države članice usuglasile su se oko otvaranja prvog klastera pregovora o pristupanju s Ukrajinom i Moldavijom. Na prvoj Međuvladinoj konferenciji u ponedjeljak otvorit ćemo klaster o temeljnim pitanjima, koji čini okosnicu pristupnog procesa - započela je von der Leyen.

 - On obuhvaća temeljne vrijednosti i načela na kojima je EU izgrađena, od vladavine prava do snažnih demokratskih institucija. Ovo je priznanje za odlučnost, hrabrost i naporan rad koje su obje zemlje pokazale u provođenju reformi, čak i suočene s golemim izazovima - objavila je Ursula te dodala da je ovo dokaz mira i stabilnosti koju EU pruža, a potencijalne članice sanjaju.

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 - Ujedno je i signal da je ponuda mira, stabilnosti i prilika koju nudi EU nenadmašna. Proširenje je strateški izbor. Približavanjem naših naroda jačamo mir, sigurnost i prosperitet diljem našeg kontinenta. U svijetu obilježenom rastućom neizvjesnošću, veća Europska unija u našem je zajedničkom interesu. Proširenje ostaje jedna od najvećih uspješnih priča EU-a i naše najbolje ulaganje u zajedničku budućnost - zaključila je.

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