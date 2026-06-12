Velike vijesti iz Bruxellesa. Ukrajina korak bliže EU

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je kako su se članice EU dogovorile oko prvog klastera pregovora o pristupanju s Ukrajinom i Moldavijom.

- Danas je Europska unija učinila veliki korak naprijed. Sve države članice usuglasile su se oko otvaranja prvog klastera pregovora o pristupanju s Ukrajinom i Moldavijom. Na prvoj Međuvladinoj konferenciji u ponedjeljak otvorit ćemo klaster o temeljnim pitanjima, koji čini okosnicu pristupnog procesa - započela je von der Leyen.

Today, the European Union took a major step forward.



All Member States agreed to open the first accession negotiations cluster with Ukraine and Moldova.



At the first Intergovernmental Conference on Monday, we will open the cluster on fundamentals; the backbone of the accession… pic.twitter.com/WSPU8CVPpg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 12, 2026

- On obuhvaća temeljne vrijednosti i načela na kojima je EU izgrađena, od vladavine prava do snažnih demokratskih institucija. Ovo je priznanje za odlučnost, hrabrost i naporan rad koje su obje zemlje pokazale u provođenju reformi, čak i suočene s golemim izazovima - objavila je Ursula te dodala da je ovo dokaz mira i stabilnosti koju EU pruža, a potencijalne članice sanjaju.

- Ujedno je i signal da je ponuda mira, stabilnosti i prilika koju nudi EU nenadmašna. Proširenje je strateški izbor. Približavanjem naših naroda jačamo mir, sigurnost i prosperitet diljem našeg kontinenta. U svijetu obilježenom rastućom neizvjesnošću, veća Europska unija u našem je zajedničkom interesu. Proširenje ostaje jedna od najvećih uspješnih priča EU-a i naše najbolje ulaganje u zajedničku budućnost - zaključila je.