U Hrvatskoj će se od korone moći liječiti plazmom zaraženih

Nisu svi koji su se oporavili od korone potencijalni kandati za darivanje plazme. Idealni bi bili oni koji su razvili visoku razinu antitijela i naravno, zdravi ljudi bez kroničnih bolesti

<p>Jedan Hrvat koji je prebolio korona virus prvi kod nas donirao je krvnu plazmu, a ona bi mogla biti potencijalni lijek.</p><p>Radi se o donaciji od 170 mililitara krvne plazme Zavodu za transfuzijsku medicinu, grupe A negativna. U sebi drži antitijela koja mogu pomoći zaraženima korona virusom, javlja <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3858736/rtl-danas-prvi-u-zavodu-za-transfuziju-oboljeli-od-korone-od-sada-ce-se-i-u-hrvatskoj-moci-lijeciti-novom-metodom/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Inače doniranje krvi traje do deset minuta, no isti postupak s krvnom plazmom obavlja se sat i pol. Izgleda kao uobičajeno davanje plazme na staničnom respiratoru, a može se izvaditi i do 500 ml tekućine u više navrata. Taj će se zahvat moći raditi i u regionalnim transfuzijskim centrima u Rijeci, Splitu i Osijeku.</p><p>Ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu <strong>Irena Jukić </strong>smatra da je to zapravo jedna lijepa gesta.</p><p>- Sve se više ljudi želi priključiti doniranju jer je to, s jedne strane, destigmatizacija. Oni stvarno nose dio lijeka u sebi - poručila je Jukić.</p><p>Plazma odmah nakon doniranja 'odlazi' u Odsjek za proizvodnju krvnih pripravaka. Prvo se važe volumen, a onda se vrećica stavlja u zamrzivač gdje se unutar šest sati mora naglo zamrznuti. Može se čuvati do tri godine od darivanje krvi.</p><p>Ipak, nisu svi koji su se oporavili od korone potencijalni kandati za darivanje plazme. Idealni bi bili oni koji su razvili visoku razinu antitijela i naravno, zdravi ljudi bez kroničnih bolesti.</p><p>Ovime se Hrvatska priključuje zemljama u kojima se rade oboljeli liječe krvnom plazmom od korone. Postupak primjene same plazme na liječenje COVID pacijenata već je zaživio u dijelu Europe, manje ili više uspješno.</p><p>- Nisu postignuti tako jako očekivani rezultati iz nekoliko razloga i to zbog šarolikog titra antitijela. Zapravo su radili nekoliko primjena te plazme u Francuskoj, mislim da devet u Švicarskoj i oko 40 u Italiji - kazala je Jukić. </p>