Kumica s Dolca, konobar i teta Višnja: 'Pobačaj je stvar žene'

Žene su obrazovanije, a manje plaćene. Češće su i žrtve nasilja. U manjini su na izbornim listama i na vodećim pozicijama. Imaju manja prava, a sad bi im ih još smanjili. Neće moći ove noći

<p>Nema sumnje kako je pitanje pobačaja kompleksna tema, no svatko o njemu ipak ima mišljenje. </p><p><strong>VIDEO: Pogledajte što žene misle o Škorinoj izjavi: </strong></p><p><strong>Ivana Božiković</strong> dugi niz godina radi na štandu na Dolcu, ima 50 godina i na pitanje o pobačaju kratko odgovara - to je stvar žene!</p><p>S tim se slaže i<strong> Mirko Gelo </strong>(35), konobar u jednom kafiću u centru Zagreba. Općenito se slaže kako svatko treba odlučivati o svojoj sudbini i na tom tragu je jasan.</p><p> - Mi muškarci nemamo pravo odlučivati o pobačaju! - smatra Gelo. A s tim se složila i gospođa <strong>Jasminka </strong>(60), i sama majka, kojoj je unuka pomagala pospremiti štand nakon radnog vremena. </p><p>Oštra je bila i konobarica <strong>Lanooloreta</strong> koja kaže kako je ljuta na političare koji preko ovakvih tema kupe poene, ali ne nude rješenja i pomoć.</p><p>- Razmišljam na način da sam i sama žensko dijete i imam mlađu sestru, stavljam se u situaciju da ona to, ne daj Bože, proživljava ili pak ja. Tako bi i političari trebali. Kada sljedećeg puta političari budu htjeli raspolagati ženskim tijelima na koja nemaju pravo neka se sjete kako bi reagirali da je njihova sestra ili kći u toj poziciji - zaključila je Lanooloreta.</p><p>- Majka sam tri kćeri, za djecu sam, ali nitko nema pravo odlučivati u moje ime već samo ja. Svaka žena odlučuje o svojem tijelu, i ne treba nikome polagati račune - jasna je u svojem stavu bila i poduzetnica <strong>Suzy Josipović Redžepagić </strong>(54).</p><p>- Ja sam zaprepaštena s političarima, pa oni su spremni na sve, na sentiment kupe političke poene i može ih biti sram - rekla je<strong> Višnja Škreblin </strong>(74), poznata kao "teta Višnja" s najboljim transparentima na zagrebačkim prosvjedima na koje odlazi zadnjih 20 godina.</p><p>Bila je i na prosvjedu na Markovom trgu kada su se građani borili za brže donošenje Zakona o obnovi. </p><p>- Imam veliku obitelj, imam puno posla, ali moram biti u toku, želim svojim trima unucima ostaviti bolju budućnost, zato se moramo boriti - kaže Višnja i objašnjava kako se građani trebaju solidarizirati i zajedno aktivirati u borbi za bolje sutra.</p>