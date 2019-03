Kustić zbog nesreće ostao bez imuniteta, ali ipak dobio izbore

U nedjelju je na prijevremenim izborima za Skupštinu u Ličko-senjskoj županiji pobjedu je s 36,9 posto izvojevala koalicija HDZ/HSU/HSP AS/HSS/ HB, na čijem je čelu predsjednik ličkog ogranka HDZ-a Marijan Kustić.

Nešto manje od mjesec dana od pobjede na izborima, 15. veljače ove godine, Sabor je Kustiću ukinuo zastupnički imunitet. To je učinjeno na zahtjev Državnog odvjetništva u Vukovaru, radi pokretanja kaznenog postupka zbog izazivanja prometne nesreće.

Oduzeo mu prednost

U nesreći koja se dogodila u lipnju 2018. Marijan Kustić vozio je BMW zagrebačkih registracijskih oznaka kada je u raskrižju cesta kod mjesta Bobota, nedaleko od Vukovara oduzeo prednost prolaska automobilu osječkih registracija koje je dolazilo iz smjera Osijeka u smjeru Vukovara, a kojim je upravljao 25-godišnjak.

S Kustićem u autu bio je Tomislav Madžar, savjetnik predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović za zdravstvo i sport, koji je u nesreći teže ozlijeđen. Madžar je slomio ključnu kost i dva rebra i prevezen je u bolnicu u Vukovaru, odakle su ga prebacili u zagrebački KBC Sestre milosrdnice.

Nakon nesreće, Kustić je za Net.hr izjavio da njemu ništa nije slomljeno, te da je samo natučen.

- Alkotestirali su me, sve je bilo u redu, 0,0. To je važno za naglasiti. Koliko se sjećam, nesreća se dogodila oko 2 sata. Bio sam na pokopu poznatom hrvatskom futsal igraču Futsal Dinama Matiji Caparu, pa sam se nakon toga zaputio za Slavoniju i dogodilo se to što se dogodio. Žao mi je, ali na svu sreću nitko nije smrtno stradao - kazao je Kustić.

Nije znao da nosi sat vrijedan 49.000 kuna

Uz ime šefa ličkog HDZ-a vezuje se jedan trenutak lapsus: u svojoj imovinskoj kartici zaboravio je navesti da je vlasnik ručnog sata Panerai Luminor GMT, čija je cijena 7.500 dolara, odnosno oko 49.000 kuna, piše Večernji list. Podsjetimo, dužnosnici su u svojoj imovinskoj kartici dužni prijaviti svaku pokretninu vrijedniju od 30.000 kuna.

Istina je da posjedujem navedeni ručni sat koji sam dobio kao poklon 2017. godine. S obzirom da sam sat dobio kao poklon od obitelji, nisam bio svjestan njegove točne vrijednosti i obveze da ga unesem u svoju imovinsku karticu. Žao mi je zbog toga, a hvala g. Krešiću što mi je na nju ukazao u telefonskom upitu 27. veljače. Nakon što mi je skrenuta pozornost na tu činjenicu i nakon što sam postao svjestan ove pogreške, napravio sam odgovarajuću korekciju u svojoj imovinskoj kartici – odgovorio je na upit novinara.