Labinština protiv otpada iz Gospića: 'Ne želimo da se spaljuje u Koromačnu!'

Istarski župan Boris Miletić, labinski gradonačelnik Donald Blašković i načelnici općina na području Labinštine u ponedjeljak su zatražili da se u Koromačnu ne oporabi neopasni otpad iz Gospića na hitnom sastanku kojem su nazočili i članovi Uprave tvrtke Holcim. Sastanak je održan uoči prosvjeda građana Labinštine kojeg su najavili za utorak zbog Vladine odluke o spaljivanju dijela otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću u cementari Holcim.

Predstavnici Holcima su naglasili da odluka Vlade o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada "predstavlja obavezu", da se radi o neopasnom otpadu i problemu kojeg tvornica cementa može riješiti na okolišu prihvatljiv način. Objasnili su i cijeli proces prijevoza, kontrole i oporabe.

Radi zaštite stanovnika, očuvanja okoliša i potpune transparentnosti procesa, Holcim se obavezao na predočenje potpune dokumentacije koja uključuje rezultate svih analiza i laboratorijskih ispitivanja, neovisnu kontrolu svake pošiljke i jamstvo da se neće prihvaćati opasan otpad, kao i javno dostupne podatke o emisijama.

Naglasili su i da neće preuzeti otpad koji po svom kemijskom sastavu ne bi bio prihvatljiv.

Čelnicima su pojasnili da se "slike koje se vide iz Gospića neće vidjeti u Koromačnu" budući da će neopasni otpad doći u zatvorenim kamionima, prebaciti se u zatvoreno skladište i oporabiti s drugim gorivom iz otpada u zatvorenom procesu na temperaturi od 1.450 stupnjeva Celzijusovih.

U tvornici u Koromačnu se fosilna goriva zamjenjuju s gorivom iz otpada već gotovo 30 godina i za to postoje dozvole te detaljne procedure za kontrolu.

Proces oporabe gospićkog neopasnog otpada i dalje je u fazi planiranja i dodatne analize, a kako bi se osigurale sve planirane mjere zaštite, čelnici jedinica lokalne samouprave Labinštine tražili su da ih Holcim o svim daljnjim koracima transparentno obavještava, što je i prihvaćeno.