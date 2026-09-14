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Bura oko otpada

Labinština protiv otpada iz Gospića: 'Ne želimo da se spaljuje u Koromačnu!'

Piše HINA,
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Labinština protiv otpada iz Gospića: 'Ne želimo da se spaljuje u Koromačnu!'
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Predstavnici lokalne vlasti Labinštine izrazili su protivljenje odluci Vlade o spaljivanju otpada iz Gospića u cementari Holcim, ističući važnost očuvanja okoliša i zaštite zdravlja građana.

Istarski župan Boris Miletić, labinski gradonačelnik Donald Blašković i načelnici općina na području Labinštine u ponedjeljak su zatražili da se u Koromačnu ne oporabi neopasni otpad iz Gospića na hitnom sastanku kojem su nazočili i članovi Uprave tvrtke Holcim. Sastanak je održan uoči prosvjeda građana Labinštine kojeg su najavili za utorak zbog Vladine odluke o spaljivanju dijela otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću u cementari Holcim.

Predstavnici Holcima su naglasili da odluka Vlade o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada "predstavlja obavezu", da se radi o neopasnom otpadu i problemu kojeg tvornica cementa može riješiti na okolišu prihvatljiv način. Objasnili su i cijeli proces prijevoza, kontrole i oporabe. 

Radi zaštite stanovnika, očuvanja okoliša i potpune transparentnosti procesa, Holcim se obavezao na predočenje potpune dokumentacije koja uključuje rezultate svih analiza i laboratorijskih ispitivanja, neovisnu kontrolu svake pošiljke i jamstvo da se neće prihvaćati opasan otpad, kao i javno dostupne podatke o emisijama.

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Naglasili su i da neće preuzeti otpad koji po svom kemijskom sastavu ne bi bio prihvatljiv.

Čelnicima su pojasnili da se "slike koje se vide iz Gospića neće vidjeti u Koromačnu" budući da će neopasni otpad doći u zatvorenim kamionima, prebaciti se u zatvoreno skladište i oporabiti s drugim gorivom iz otpada u zatvorenom procesu na temperaturi od 1.450 stupnjeva Celzijusovih.

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U tvornici u Koromačnu se fosilna goriva zamjenjuju s gorivom iz otpada već gotovo 30 godina i za to postoje dozvole te detaljne procedure za kontrolu.

Proces oporabe gospićkog neopasnog otpada i dalje je u fazi planiranja i dodatne analize, a kako bi se osigurale sve planirane mjere zaštite, čelnici jedinica lokalne samouprave Labinštine tražili su da ih Holcim o svim daljnjim koracima transparentno obavještava, što je i prihvaćeno.

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