Lakše se toči: Cijene goriva od sljedećeg tjedna trebale bi biti snižene za 50 lipa po litri...

Imali smo ovaj tjedan opet jedan skok i povijesno najviše razine maloprodajnih cijena goriva, ali idući tjedan trebalo bi doći do korekcije cijene na niže, rekao je jučer ministar financija Zdravko Marić, ali ne želeći špekulirati da li bi cijene benzina i dizela mogle idući utorak pasti ispod 12 kuna.

Sad na većini benzinskih postaja litra eurosupera 95 košta 13 kuna, eurodizela 13,91, premium goriva čak 15, a plavog dizela, izuzetno važnog za poljoprivrednike, kojima se bliži proljetna sjetva, vrtoglave 9,54 kune. U svakom slučaju, u zaustavljanju ovog drastičnog rasta cijena goriva te udara na vozače i njihove kućne budžete, uz poskupljenje svega ostalog, trebala bi pripomoći i nova intervencija Vlade. Naime, jučer su izmijenili Uredbu kojom se radi suzbijanja poskupljenja goriva distributerima do kraja godine bitno smanjuje posebna naknada za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište - i to s 30 na jednu lipu po megadžulu. Prevedeno - to bi u maloprodaji trebalo rezultirati s 50 lipa nižom cijenom goriva po litri.

Uz to će se intervenirati i u formulu kojom se utvrđuje najviša maloprodajna cijena naftnih derivata, što znači da se neće uračunavati dio cijene vezane uz troškove prijevoza i manipulacije biogorivima.

- I na taj način, uz one dosadašnje mjere ograničavanja marže na 75 lipa za dizel i benzin, odnosno na 50 lipa za plavi dizel te snižavanje trošarina za 20 lipa za dizel i za 40 lipa za benzin, dodatno utječemo na ukupnu cijenu. Ona, prije svega, ovisi i o svemu onome što će se uzeti u obzir od ponedjeljka do petka, kad se uzima nekakva vrsta prosjeka. Stoga će se točne cijene znati u ponedjeljak - istaknuo je Marić.

A nakon korona krize prijevoznici su se opet našli u problemima. Na njih zapravo i najviše utječe ovaj rast cijena goriva. Marić i premijer Plenković poručuju kako rade na rješavanju i te situacije.

- I puno prije ove krize prema prijevoznicima smo išli stimulativno. Znate da smo u jednom trenutku identificirali u interakciji s njima da možemo potencijalno gubiti svoju konkurentnost u odnosu na zemlje u okruženju s obzirom na problematiku tzv. minimalne trošarine u cijeni goriva i vrlo jasno smo na to reagirali. Za više od 3000 poslovnih subjekata, bilo da prevoze robu ili putnike, izvršen je povrat trošarina do minimalne razine u iznosu od 223 milijuna kuna. Tako i sad radimo na rješavanju ovih aktualnih, dodatnih izazova - rekao je Marić.