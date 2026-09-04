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TEŠKE OPTUŽBE

Lavrov prijeti: 'NATO neće još dugo opstati'. Ursulu von der Leyen je nazvao Führerom

Piše Filip Sulimanec,
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Lavrov prijeti: 'NATO neće još dugo opstati'. Ursulu von der Leyen je nazvao Führerom
Foto: Ramil Sitdikov
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Smatra da sjevernoatlantski savez vjerojatno neće još dugo opstati jer njegovi pokušaji pronalaženja novih razloga za produljenje svog postojanja ne mogu trajati beskonačno

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov govorio je o stajalištu Zapada prema rješavanju ukrajinskog pitanja, politici NATO-a i Europske unije te militarizaciji Njemačke tijekom predavanja koje je organiziralo društvo Znanie na Istočnom gospodarskom forumu (EEF), piše TASS.

Stajalište Zapada prema Ukrajini je sramotno jer zanemaruje ključne odredbe Povelje UN-a, rekao je Lavrov.

„Povelja UN-a u svom prvom članku navodi da svi moraju poštovati ljudska prava bez obzira na rasu, spol, jezik ili vjeru. Štoviše, ukrajinski ustav i dalje propisuje da država jamči prava Rusa i drugih nacionalnih manjina. Nikoga nije briga za to. Donijeli su zakone koji su u suprotnosti s Poveljom UN-a i ustavom, a svi govore da su to navodno europske vrijednosti. Stav Zapada smatram potpuno sramotnim.“

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Smatra da sjevernoatlantski savez vjerojatno neće još dugo opstati jer njegovi pokušaji pronalaženja novih razloga za produljenje svog postojanja ne mogu trajati beskonačno.

„Ne mislim da će Sjevernoatlantski savez još dugo opstati. Njegovi pokušaji da pronađe nove razloge za svoje postojanje, uključujući širenje svoje dominacije na jugoistočnu i sjeveroistočnu Aziju pod sloganom ‘obuzdavanja Kine’, ne mogu trajati beskonačno. Pitanje Tajvana i dalje dobiva na važnosti, a taj će napor s vremenom izgubiti zamah. Ponovno će birači pitati: Što mi tamo radimo?“

Predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen nazvao je „fuhrerom“.

„Predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen nazivamo ‘Fuhrer Ursula’. Ona pokušava u Europsku komisiju prenijeti ovlasti i odgovornosti koje, prema odlukama Europske unije kao cjeline, nikada nisu prenesene na Bruxelles i i dalje pripadaju nacionalnim vladama. Ta tendencija postaje sve izraženija.“

Politika „otvorenih vrata“ Europske unije izazvala je migrantsku krizu unutar samog bloka:

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„Dominacija pridošlica postaje problem za unutarnji razvoj. To izaziva nezadovoljstvo među domaćim stanovništvom, koje je prisiljeno plaćati poreze kako bi uzdržavalo ljude koji su pristigli. U tu kategoriju spadaju i ukrajinski građani. Zemlje EU-a pružaju im subvencije i naknade od početka specijalne vojne operacije, kada su pobjegli iz svoje zemlje, a u nekim slučajevima te naknade znatno premašuju naknade za nezaposlene koje su dostupne građanima tih zemalja.“

Lavrov je rekao da je bio zaprepašten militarističkim ambicijama njemačkog kancelara Friedricha Merza.

„Bio sam jednostavno zgrožen. Već smo ranije vidjeli ponovno pojavljivanje metastaza nacizma u Njemačkoj. Ali kada je kancelar Merz rekao da će ponovno učiniti Njemačku vodećom vojnom silom Europe, bio sam jednostavno zaprepašten.“

„Ako taj čovjek ne razumije što riječ ‘ponovno’ znači u ovom kontekstu, to je, naravno, vrlo tužno za Europu i krajnje opasno. Europa ponovno postaje izvor ideja o nacionalnoj i rasnoj nadmoći.“

Berlin je, prema Lavrovu, odlučio pokušati utjecati na Rusiju „jačanjem potpore bjeguncima“.

„Koraci koje je Njemačka poduzela znače samo jedno. Umjesto održavanja otvorenih kontakata koji ljudima omogućuju da prenose svoju kulturu i stavove, Nijemci su odlučili podupirati te bjegunce i agente.“

Tvrdi da Njemačka pokušava „staviti sve ostale pod svoju kontrolu“ i spriječiti pojedine zemlje EU-a da održavaju normalne odnose s Rusijom.

„Njemačka ponovno pokušava sve ostale staviti pod svoju kontrolu i suzbiti svaki pokušaj uspostavljanja normalnih odnosa s Rusijom koji još postoji u nekim zemljama EU-a, iako ih je ostalo samo nekoliko.“

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