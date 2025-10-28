Obavijesti

News

Komentari 0
PRIJEDLOG

Lavrov: 'Rusija je spremna jamčiti članicama NATO-u i EU-a da ih nema namjeru napasti'

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Lavrov: 'Rusija je spremna jamčiti članicama NATO-u i EU-a da ih nema namjeru napasti'
Foto: YURI KOCHETKOV/REUTERS

Lavrov je prijedlog iznio u govoru u kojem je uglavnom ponavljao kritike Moskve zapadnim silama

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da je Moskva spremna dati zemljama NATO-a i EU-a jamstvo o nenapadanju, ponovivši da Rusija nema namjeru napasti nijednu od njihovih sadašnjih članica.

- Više smo puta poručili da nismo imali niti imamo namjeru napasti ijednu sadašnju članicu NATO-a ili EU-a. Spremni smo taj stav upisati kao dio budućih sigurnosnih jamstava za ovaj dio Euroazije - rekao je Lavrov na Euroazijskom sigurnosnom forumu u Minsku u Bjelorusiji.

ZAHTJEVNE PRIPREME Rusija: Prerano je govoriti o datumu sastanka Lavrov-Rubio
Rusija: Prerano je govoriti o datumu sastanka Lavrov-Rubio

Lavrov je prijedlog iznio u govoru u kojem je uglavnom ponavljao kritike Moskve zapadnim silama. Rekao je da je smislen dijalog s čelnicima zemalja EU-a nemoguć jer oni odbijaju "istinska kolektivna jamstva sigurnosti", što se odnosi i na zajednička jamstva s Rusijom, a ne samo protiv nje, u slučaju završetka rata u Ukrajini.

Rat u Ukrajini, koji je naredio ruski predsjednik Vladimir Putin, uzdrmao je europsku sigurnosnu arhitekturu, a napori za okončanje sukoba pokrenuli su pitanja o tome kako bi se Ukrajina mogla zaštititi od potencijalnih budućih ruskih napada.

SASTANAK Milorad Dodik i Lavrov: Rusija podupire novi mandat EUFOR-a
Milorad Dodik i Lavrov: Rusija podupire novi mandat EUFOR-a

Na agendi NATO-a i EU-a stoji dugoročno vojno jačanje radi odvraćanja Moskve, dok Rusija nastavlja jačati svoje snage na način koji premašuje zahtjeve rata u Ukrajini, prema mnogim stručnjacima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zelenski tvrdi: Ukrajina je spremna na mirovne pregovore, ali ne i predaju teritorija
NEĆE UZMICATI

Zelenski tvrdi: Ukrajina je spremna na mirovne pregovore, ali ne i predaju teritorija

Ukrajina je spremna za mirovne pregovore, no neće najprije povući svoje vojnike s dodatnog teritorija kao što je Moskva zatražila, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u utorak
Ukrajinci ubili sina ruskog generala. Terete ga za ratne zločine u Hersonu iz 2023.
RAT U UKRAJINI

Ukrajinci ubili sina ruskog generala. Terete ga za ratne zločine u Hersonu iz 2023.

Vasilij Marzojev služio je kao zapovjednik izviđačkog voda u 108. zračno-desantnom puku 7. desantno-jurišne divizije ruske vojske. Prema službenim navodima, “poginuo je tijekom izvršavanja borbene zadaće” na jugu Ukrajine.
Novi veliki napad Ukrajine dronovima na Moskvu: Ruska obrana ih je uništila čak 17
TIJEKOM NOĆI

Novi veliki napad Ukrajine dronovima na Moskvu: Ruska obrana ih je uništila čak 17

Ukrajina je dronovima napala Moskvu drugu noć zaredom, priopćili u utorak su rusko ministarstvo obrane i moskovski gradonačelnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025